Projeto para construção de terceira pista na Imigrantes é divulgado

O governo estadual e a Ecovias anunciaram, nesta sexta-feira (10), o projeto da terceira pista da Rodovia dos Imigrantes, obra que promete transformar a logística e a mobilidade entre o Grande ABC e o Litoral. A ligação será composta por 21,5 quilômetros de extensão, sendo 17 quilômetros (80% do trajeto) em túneis e quatro em viadutos. O novo modal, projetado para atender especialmente ao transporte de cargas e veículos pesados, terá duas faixas de rolamento e acostamento reversível, o que possibilitará operações flexíveis de tráfego. A elaboração projeto funcional da pista deve se estender até o fim do primeiro semestre, não houve estimativa para entrega da obra.

A estrutura terá início no quilômetro 43 da Imigrantes, o que permitirá acesso ao Rodoanel Mário Covas, e se conectará no Litoral ao quilômetro 265 da Rodovia Cônego Domênico Rangoni, em Cubatão. A previsão é que a nova via aumente a capacidade do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) em 25%, com destaque para o crescimento de 145% na descida de veículos pesados. Segundo o governador Tarcísio de Freitas, a obra é um marco para o desenvolvimento logístico do Estado e do País.

“Com a nova terceira pista da Imigrantes, estamos dando um passo estratégico para o desenvolvimento logístico de São Paulo e do Brasil. Este projeto, que inclui o maior túnel do país, não só amplia em 25% a capacidade total do sistema, como mais do que dobra o acesso de caminhões ao Porto de Santos. Além de fortalecer o turismo, a obra será essencial para acompanhar o crescimento previsto do maior porto do Brasil, garantindo mais fluidez e eficiência para o transporte de cargas e mais conforto para os motoristas que utilizam o sistema”, afirmou Tarcísio

A inclinação média de 4% da nova pista, menor do que a atual da Rodovia dos Imigrantes, permitirá o tráfego seguro de caminhões e ônibus, que hoje utilizam exclusivamente a Via Anchieta. Túneis paralelos de emergência são mais um diferencial de segurança. Considerando os diversos cenários de tráfego, a pista poderá também ser revertida para operar no sentido da Capital sempre que houver necessidade. A obra também foi elogiada pelo presidente da Autoridade Portuária de Santos, Anderson Pomini. Para ele, a terceira pista é essencial para o futuro do Porto de Santos, que é o maior da América Latina.

"Desde a inauguração da Via Anchieta, em 1947, quando Santos movimentava 4 milhões de toneladas/ano, não temos outra opção, sendo que o ano de 2024 deve fechar em torno de 180 milhões de toneladas/ano. Ou seja, trata-se de uma obra vital para o escoamento, para o mercado externo, da produção de cinco estados da hinterlândia primária do Porto, região que representa 56% do PIB nacional e abriga 86 milhões de habitantes. Ainda hoje, 60% do modal que utiliza o Porto, o rodoviário, desce a Serra do Mar pela histórica Via Anchieta, já que a Rodovia dos Imigrantes, por sua inclinação de 6%, não permite a descida de caminhões pesados. A solução da ligação Planalto-Baixada, é também a principal solução para o gargalo rodoviário que afeta o mais importante Porto do Hemisfério Sul”, afirmou o presidente.

AVANÇO

Após o lançamento, a Ecovias trabalha na elaboração do projeto funcional. Na sequência, serão produzidos os projetos básico e executivo, que trarão as diretrizes para a realização da obra, como características precisas e indicação de técnicas de construção das estruturas, o prazo para a execução das obras e o custo total do empreendimento. Em paralelo, estão sendo cumpridas todas as etapas necessárias para o processo de licenciamento ambiental. A previsão é que esta etapa seja concluída no primeiro semestre de 2026.

Deputada defende terceira pista e alerta para planejamento futuro

A deputada estadual Solange Freitas (União Brasil), presidente da Frente Parlamentar Terceira Pista Anchieta-Imigrantes, tem liderado os debates sobre a construção da nova via e enfatizado a necessidade de um planejamento estratégico que contemple demandas futuras. A parlamentar, que tem forte ligação com a Baixada Santista, destaca a importância da obra para desafogar os gargalos logísticos e melhorar a qualidade de vida de quem depende do Sistema Anchieta-Imigrantes.

“Se em 2002, quando foi inaugurada a segunda pista da Imigrantes, tivesse um planejamento da terceira via, talvez hoje teríamos a inauguração da terceira pista e não apenas um projeto. Estamos correndo contra o tempo para evitar que isso se repita. É uma obra essencial para atender à projeção de crescimento no tráfego rodoviário e à movimentação do Porto de Santos”, explicou Solange.

A deputada também apontou a necessidade de integrar outras obras ao projeto da terceira pista. Entre as intervenções sugeridas estão o túnel Santos-Guarujá – em fase de elaboração de contratação de PPP (Parceria Público-Privada) e um túnel que ligará a Zona Noroeste de Santos a São Vicente – em estudo –, além de viadutos e perimetrais nas margens do Porto. Sobre o acompanhamento do projeto, Solange destacou a atuação da Frente Parlamentar na fiscalização e articulação política e se mostrou otimista quanto ao financiamento da nova pista, estimado em R$ 6 bilhões pelo grupo, já que observa com otimismo a aproximação entre a União, Estado e prefeituras.

“Além das reuniões da frente parlamentar ‘oficiais’, estou em contato constante com o governo do Estado e com a Ecovias para acompanhar as etapas do projeto. A ideia é que a sociedade possa dar sugestões, e nessas reuniões, prefeituras, Porto, empresas, trabalhadores e toda a sociedade possam participar”, disse a deputada, que completa: “com a apresentação do projeto, teremos algumas informações e a partir daí marcarei uma próxima reunião da frente para essas discussões”.