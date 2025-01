Inteligência comportamental ganha destaque no cuidado com a saúde mental

O mês de janeiro, tradicionalmente dedicado à conscientização sobre a saúde mental, traz à tona a importância de discutir questões relacionadas ao bem-estar emocional. No Brasil, a campanha "Janeiro Branco" busca incentivar a reflexão sobre a saúde mental e emocional dos indivíduos, com foco no cuidado com o cérebro e seu funcionamento. Em 2025, o tema escolhido é "O que fazer pela saúde mental agora e sempre?" - uma provocação para repensarmos a forma como lidamos com nossas emoções e atitudes.

Embora o conceito de inteligência emocional tenha ganhado notoriedade nos últimos anos, uma abordagem mais profunda sobre o impacto das emoções nas atitudes e comportamentos das pessoas está sendo cada vez mais reconhecida: a inteligência comportamental. Segundo Orlando Pavani, diretor presidente da HOLDING PAVANI - Gauss Consulting Group e Olho de Tigre, a inteligência comportamental oferece uma abordagem única e inovadora para entender as complexas conexões entre as emoções e os comportamentos dos indivíduos.

"Quando falamos em inteligência comportamental, estamos nos referindo ao impacto direto das emoções no comportamento das pessoas, em diferentes esferas da vida, como no trabalho, em casa e nos relacionamentos. É um conceito que vai além da inteligência emocional tradicional e foca na forma como as emoções se traduzem em ações concretas", explica Pavani. "Muitas vezes, as pessoas não percebem como suas reações emocionais podem afetar seu desempenho e suas relações. A inteligência comportamental propõe uma forma de melhorar esses fluxos, promovendo uma saúde mental mais equilibrada e produtiva."

A proposta da inteligência comportamental, como Pavani ressalta, vai além do simples controle das emoções. Ela envolve o entendimento das reações emocionais e a maneira como estas influenciam as decisões e atitudes do indivíduo. “A inteligência comportamental busca compreender a cadeia de causa e efeito que envolve as emoções e os comportamentos, e como é possível melhorar essa dinâmica para alcançar resultados mais saudáveis e satisfatórios, tanto no aspecto pessoal quanto profissional", afirma o especialista.

Para Pavani, a saúde mental não pode ser tratada como um tema passageiro, mas sim como uma prioridade constante. "Nós, da Olho de Tigre, estamos trabalhando desde 1999 para ajudar as pessoas a melhorar sua saúde mental por meio da compreensão e do desenvolvimento da inteligência comportamental. Acredito que, se mais pessoas investirem no desenvolvimento dessa competência, poderemos transformar a maneira como encaramos a saúde mental no Brasil", afirma Pavani.

A inteligência comportamental, portanto, é uma abordagem essencial para promover mudanças duradouras no comportamento humano e, consequentemente, na saúde mental das pessoas. Neste Janeiro Branco, é o momento de refletir sobre como o desenvolvimento dessa inteligência pode ser um passo crucial para um 2025 mais equilibrado e saudável.