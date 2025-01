Com Ribeirão, região totaliza 4 conferências de meio ambiente

A Prefeitura de Ribeirão Pires anunciou ontem sua 1° Conferência Municipal de Meio Ambiente para o dia 18. Com isso, o Grande ABC totalizará quatro eventos locais, que já foram realizados também em Santo André, Mauá e Rio Grande da Serra. Os encontros foram estabelecidos por portaria do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, publicada em junho de 2024.

As conferências municipais fazem parte da primeira etapa da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, prevista para ocorrer em maio deste ano. Em março, será realizada a etapa estadual, com os representantes municipais. O encontro ambiental em Ribeirão será aberto ao público e vai ser realizado das 8h às 14h, na Escola Municipal Carlos Rohm II, no Centro.

O prazo para convocação das conferências municipais ou intermunicipais pelas prefeituras era até 26 de dezembro e a realização dos eventos deve ocorrer até 26 de janeiro. Até o momento, São Bernardo, São Caetano e Diadema não informaram se irão realizar o evento nos municípios.

O Diário questionou as prefeituras se os encontros foram pelo menos agendados com o ministério, porém não obteve retorno até o fechamento desta edição.

Os eventos locais buscam promover a participação popular no debate sobre o enfrentamento das consequências das mudanças climáticas e o desafio da transformação ecológica nas cidades.

Em novembro, Santo André e Mauá promoveram suas conferências ambientais em escolas municipais, enquanto a Câmara de Rio Grande da Serra sediou o encontro local, em dezembro de 2024. Os três municípios elegeram delegados, que irão representar as cidades na etapa estadual, assim como dez propostas relacionadas aos eixos temáticos principais, como justiça climática, governança e educação ambiental, entre outros.

No município andreense, algumas das propostas que serão encaminhadas à Comissão Organizadora Estadual são: implementar corredores ecológicos e a tarifa zero no transporte público, a fim de reduzir a emissão de gases de efeito estufa; promover hortas e sistemas agroflorestais, além do projeto de cidade esponja, considerando as ilhas de calor, com jardins de chuva e árvores nas vagas, para melhorar a sensação térmica, drenagem e diminuir a população sonora local.

Segundo a Prefeitura de Mauá, 224 pessoas participaram da conferência ambiental e o evento foi considerado pelo Paço como “importante e positivo para a cidade”. Entre as propostas aprovadas estão: desenvolvimento de plano municipal de monitoramento de áreas de risco; conscientização sobre prevenção de riscos e desastres naturais e criação de centros de resgate e proteção de animais.