Seccional de S.Bernardo planeja ações para manter topo de ranking

Com o objetivo de manter a Seccional de São Bernardo da Polícia Civil no topo do ranking estadual que avalia a atuação na redução de índices criminais e de eficiência das forças de segurança, a delegada titular da unidade, Kelly Cristina Sacchetto, projeta ampliar ações em 2025 para melhorar números que já foram positivos em 2024.

No ano passado, um levantamento da SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) apontou a Seccional de São Bernardo, que abarca também São Caetano, como a mais eficiente do Estado de São Paulo no combate à criminalidade, levando em consideração três indicadores: vítimas de letalidade violenta, roubos e furtos de veículos e roubos outros.

De acordo com balanço da Seccional ao qual o Diário teve acesso, houve aumento de 400% nas apreensões de drogas em 2024 na área de abrangência da divisão, na comparação com 2023. Além disso, houve redução de 69,72% nos índices de crimes de roubo em geral. Ainda segundo o balanço, os latrocínios, que são os roubos seguidos de morte, tiveram 100% de esclarecimento em 2024, enquanto para homicídios o índice de solução foi de 66%. Outro dado expressivo foi um crescimento de 94,24% nos esclarecimentos gerais de ocorrências.

“Nosso objetivo sempre foi fortalecer a atuação da Polícia Civil, com a promoção de investigações eficientes e combate ao crime organizado para garantir a segurança da população. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo”, afirma a delegada, que completou recentemente dois anos à frente da unidade.

A meta, segundo Kelly, é ampliar ainda mais as ações preventivas, intensificar as ações contra o tráfico de drogas e crimes patrimoniais, aumentar o trabalho de repressão ao crime organizado e manter o olhar humanizado para a violência contra a mulher – além de cada vez mais usar novas tecnologias de inteligência policial.





MULHERES

Em novembro do ano passado, quando as seccionais do Grande ABC receberam 11 novos delegados, cinco para São Bernardo, cinco para Santo André (que abrange também Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra) e um para Diadema, Kelly adiantou que umas das prioridades era fortalecer os plantões e a Delegacia de Defesa da Mulher. De fato, dois dos novos profissionais foram designados para atuar nas DDMs. Além disso, a estruturação da Sala Lilás – espaço seguro para mulheres vítimas de violência – foi outro marco.

“Reforçar o efetivo e ampliar o atendimento especializado são medidas fundamentais para proteger as mulheres, manter o olhar humanizado e combater esse tipo de crime. Nosso trabalho seguirá firme nessa direção”, ressalta Kelly.

A delegada lembrou também as ações de conscientização e enfrentamento à violência contra a mulher feitas durante a campanha Agosto Lilás, com roda de conversa, caminhada e atividades educativas, que tinham o objetivo de promover aproximação e diálogo com a comunidade e incentivaram as denúncias.