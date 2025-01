Capel quer tornar a Câmara 100% digital e criar curso de capacitação

O vereador Rodrigo Capel (PSD) assumiu a presidência da Câmara de Diadema no último dia 1º por unanimidade. O pessedista terá orçamento R$ 54 milhões este ano para dar prosseguimento aos trabalhos da Casa, aumento de 3,84% em relação ao montante disponível em 2024. A diferença nos recursos é pouco inferior ao valor devolvido por seu antecessor, Orlando Vitoriano (PT), à Prefeitura no fim do ano passado (R$ 2,5 milhões). Dentre os projetos de Capel está a implementação de um curso sobre o funcionamento do Legislativo. O pessedista também quer trazer a população mais para perto da Casa e a capacitação será uma das formas de as pessoas conhecerem o real papel da Câmara e do vereador.

“Existe uma confusão muito grande na população sobre as competências dos vereadores. A ideia é capacitar os assessores, os vereadores que quiserem, bem como os funcionários da Casa e o público em geral sobre os processos legislativos. Com isso, a população terá ciência do funcionamento da Câmara e teremos mão de obra mais qualificada”, pontuou.

Capel destacou que o vereador Josa Queiroz (PT), enquanto presidente da Câmara no biênio 2021-2022, deu início à modernização da Casa, com destaque para a atualização do parque tecnológico, a reforma administrativa e o novo Regimento Interno da Casa.

Esse processo de rees-truturação teve seguimento com Vitoriano. Além de dar continuidade às ações de seus antecessores, outra iniciativa que o pessedista pretende implementar é a digitalização da documentação do Legislativo. “A ideia é tornar a Casa 100% digital. Quero concretizar isso em dois anos.”

ELEIÇÃO DA MESA

Capel foi eleito presidente da Mesa Diretora por unanimidade. O grupo de apoio ao pessedista tinha, no início, dez vereadores e tomou mais corpo com o apoio oficial da bancada do PT. Segundo Orlando Vitoriano, a composição da Mesa nasceu da articulação dos vereadores. “A candidatura não nasceu de um governo, mas sim da nossa organização. Lançaram o nome do Capel e o União Brasil impulsionou essa organização”, disse.

“As conversas aconteceram logo depois da eleição até praticamente o último dia da apresentação da chapa. O grupo entendeu a necessidade de a gente se unir para conquistar a presidência. Por fim, conseguimos fazer essa composição com os vereadores da base do atual governo. Então, foi muita conversa para que a gente pudesse apresentar a chapa única”, completou Capel.

Porém, o consenso não se estendeu aos outros nomes da Mesa Diretora. A chapa de Capel foi protocolada no início com Cícero Antônio da Silva, o Cicinho (PSB), como vice-presidente; Francisco Gonçalves Nogueira Júnior, o Juninho do Chicão (PP), como segundo vice; Lucas Almeida (União Brasil), como 1º secretário; Talabi Fahel (PV), como 2º secretário, e Fernanda Durães (MDB), como 3ª secretária. Ou seja, o PT teria ficado fora da chapa de Capel.

Porém, logo em seguida, Capel corrigiu a formação da chapa e Jeferson Leite (PT) assumiu a terceira secretaria. Entretanto, no dia 2 de janeiro, no texto publicano no site da Câmara ainda constava o nome de Fernanda Durães na Mesa Diretora. Quando questionados, tanto Capel quanto Vitoriano afirmaram que houve “um pequeno mal-entendido, que foi resolvido”.

“Houve um desencontro de informação. Porém, tudo foi resolvido antes do prazo (final para protocolar a chapa) e deu certo fazer essa entrada do Jeferson, o que é muito bom, uma mesa com pluralidade (de ideologias)”, destacou.