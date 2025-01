Obras da creche Vila Guarani chegam a 60% de conclusão

A prefeitura de Santo André informou ontem que as obras de construção da creche Vila Guarani chegaram a 60% de conclusão – a expectativa é de que nos próximos meses o equipamento esteja à disposição de centenas de crianças. O investimento, com recursos próprios do município, será de aproximadamente R$ 9,5 milhões.

A unidade está sendo construída na altura do número 2.110 da Avenida Professor Luiz Ignácio de Anhaia Mello, no Complexo Viário Cassaquera, bairro Centreville.

“Serão 350 crianças atendidas em uma região importante, que já recebeu diversos investimentos, como o Complexo Viário Cassaquera, Parque do Guaraciaba, Poupatempo da Saúde (no Atrium Shopping), e continuaremos investindo para atender a nossa gente e principalmente as crianças dessa área”, destacou o prefeito Gilvan Junior (PSDB).

O chefe do Paço andreense esteve ontem no local das obras para acompanhar o desenvolvimento das intervenções. Participaram da vistoria, além do prefeito Gilvan, os secretários José Antônio Ferreira (Manutenção e Serviços Urbanos) e Pedro Bottaro (Educação), entre outras autoridades.

A creche terá dois pavimentos, segundo a Prefeitura. No térreo, serão cerca de 1.600 metros quadrados, enquanto no andar superior serão mais cerca de outros 990 metros quadrados, totalizando cerca de 2.600 metros quadrados. O espaço vai dispor de três berçários (sala de atividades, sala de descanso e fraldário), sala de alimentação, lactário, sete salas de aula, uma sala multiuso, sanitários, dois solários, playground, secretaria e diretoria.

O equipamento também terá sala de reuniões, sala dos professores, depósito de material pedagógico, sala técnica, recepção, pátio, cozinha, despensa, refeitório de alunos, vestiário e refeitório de funcionários, lavanderia, área de serviço e estacionamento.

A creche Vila Guarani será o 11º equipamento com esta finalidade a ser inaugurado desde 2017 e terá capacidade para atender 350 crianças de 0 a 3 anos. No total, o município dispõe de 42 creches municipais e 21 conveniadas.





MOEDA VERDE

A primeira ação do ano do programa Moeda Verde, que retomou as atividade na terça-feira (7), após as festas de fim de ano, foi marcada por uma fila de pessoas que aguardavam para trocar os seus recicláveis por frutas, legumes e verduras. Nos núcleos Sorocaba e Capuava, que ficam, respectivamente, nos bairros Jardim Alzira Franco e Parque Capuava, em Santo André, os participantes entregaram cerca de cinco toneladas de resíduos e receberam uma tonelada de hortifrúti.

“O programa se tornou uma das nossas principais políticas públicas. Graças ao Moeda Verde, centenas de famílias comem alimentos nutritivos, participam da coleta seletiva, ajudam a deixar os bairros mais limpos e a ampliar a renda das pessoas que trabalham nas cooperativas de reciclagem”, afirmou o prefeito Gilvan Junior.