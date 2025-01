Após alta médica, Letícia Cazarré posa com a filha, Maria Guilhermina

Alerta de fofura! Letícia Cazarré usou suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 8, para compartilhar novos registros ao lado de sua filha, a pequena Maria Guilhermina, de dois anos de idade.

Na última terça-feira, dia 7, a herdeira da jornalista recebeu alta hospitalar após passar mais de duas semanas internada com um quadro de infecções. Na fotos publicadas, Letícia mostrou a menina deitada em um tapete infantil no chão, com um lacinho no cabelo.

Vale pontuar que Juliano Cazarré foi o responsável por anunciar a alta de Maria Guilhermina. Em suas redes sociais, ele postou uma foto com a pequena e agradeceu por todas as mensagens e orações.

- Oi pessoal, olha quem chegou aqui em casa! Quem voltou para casa muitos dias depois? Hein, meu anjo? Bem-vinda! Obrigado a todo mundo que rezou por nós, disse.