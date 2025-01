Obituário - 9 de janeiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Arsita Corrêa de Mello Nascimento, 90. Natural de Quatá (SP). Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 4. Memorial Phoenix.

Cacilda Cocenza Silvério, 83. Natural de Cristina (Minas Gerais). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Francisca Gonçalves de Oliveira, 83. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Deise Grossi Jardim, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Benedita Prensaqui Batista, 80. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

José Pereira da Silva, 73. Natural de Angical do Piauí (PI). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio da Silva, 70. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Salomé Saraiva Ramos, 68. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wladimir Benke, 57. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Motorista. Dia 4. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Alex Sandro de Jesus Correa, 45. Natural de Santo André. Residia no Jardim Itapoan, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Manoel Soares de Araújo, 91. Natural de Salvador (Bahia). Residia no Sítio Morro Grande, em São Paulo. Dia 2. Cemitério de Vila Euclides.

Edina Bianchini Cuzziol, 84. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 3. Cemitério de Vila Euclides.

Ana Maria Ferreira Culpian, 77. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 4, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

Donato Filizzola, 76. Natural de São Paulo. Residia na Praia Grande (SP). Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

Celso Gonçalves Gandia, 59. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim das Lavras, em Suzano (SP). Dia 4. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Yolanda Secco Ivanov, 90. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Josefa de Sousa Lacerda, 87. Natural de São José de Piranhas (Paraíba). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marcela Fortes Pignoni, 29. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Wanda Benet, 95. Natural de Santos (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 4. Vale da Paz.

Maria Augusta Borges Azes, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 4. Parque da Cantareira, Capital.

Edilson Ferreira dos Santos, 30. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Benedito Bueno de Paiva, 86. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 4. Em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Margarida Moura Cassiano, 86. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santana, em Ribeirão Pires. Dia 3. Cemitério São José.

RIO GRANDE DA SERRA

Andiara Silva de Oliveira, 58. Natural de São Paulo. Residia no bairro Pedreira, em Rio Grande da Serra. Dia 4, em Ribeirão Pires. Cemitério São Sebastião.