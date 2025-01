Relacionamento de Austin Butler e Kaia Gerber chega ao fim

O relacionamento de Austin Butler e Kaia Gerber, filha de Cindy Crawford e Rande Gerber, supostamente chegou ao fim após três anos juntos. Fontes teriam revelado ao TMZ que o casal decidiu se separar no final de 2024.

O término do romance teria acontecido de forma pacífica e os atores apenas teriam decidido seguir caminhos separados sem guardar ressentimentos. A separação explicaria a ausência de Austin feita por Kaia com a sua família a Cabo San Lucas, no México, para celebrar o Ano Novo.

Os artistas começaram a namorar em 2021 e ao longo do relacionamento foram fotografados diversas vezes em momentos românticos. Enquanto o ator fez enorme sucesso ao protagonizar Elvis e fazer parte do elenco de Duna 2, a modelo é mais conhecida por sua carreira nas passarelas, mas também se aventura na atuação, tendo surgido em papéis em Babylon e Bottoms.