Viih Tube comemora retomada de treinos quase dois meses após parto de Ravi

Viih Tube usou as redes sociais nesta terça-feira, dia 7, para compartilhar com os seguidores que voltou a fazer exercícios físicos. A influenciadora já falou várias vezes sobre estar se sentindo insegura com o próprio corpo.

Através dos stories, ela gravou um vídeo enquanto caminhava na esteira e escreveu na legenda:

Estou desde o dia 30 [de dezembro] todos os dias.

Eliezer também filmou a esposa treinando na academia da mansão deles e orgulhoso, também escreveu na publicação:

Segue firme no propósito.

Viih já rebateu algumas críticas sobre sua aparência. Em setembro, a ex-bbb afirmou que não quer recorrer a procedimentos estéticos, e sim, conseguir se exercitar e cuidar da própria saúde:

- O que tem que limpar é a língua de vocês. Não é porque você está se sentindo mal, que a única solução é a lipo. Quero conseguir treinar, me dedicar à minha saúde e não ir direto para uma intervenção estética, sei que parece um caminho muito mais fácil, mas e se eu não quiser fazer uma lipo? Posso querer não fazer uma lipo?