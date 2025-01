Engavetamento com 10 veículos no Rodoanel deixa um morto e 22 feridos

Um engavetamento envolvendo dez veículos, entre carros e caminhões, deixou uma pessoa morta e outras 22 feridas no Rodoanel Mário Covas, no km 63. O acidente foi registrado no início da tarde desta terça-feira (7) e uma passageira de 93 anos morreu após a caminhonete que ela estava tombar na pista, conforme informou a concessionária SPMar.

Ainda não há detalhes da causa do engavetamento. Duas pessoas foram encaminhadas ao Hospital de Urgência de São Bernardo em estado moderado, e as demais vítimas tiveram ferimentos leves. De acordo com a concessionária, o acidente ocorreu às 12h25, na pista sentido Imigrantes-Régis Bittencourt, em Parelheiros, Zona Sul da Capital.

Por conta do engavetamento, a pista ficou totalmente interditada até as 14h44, enquanto as vítimas eram atendidas. Segundo a última atualização da SPMar, as três faixas estão liberadas e apenas o acostamento segue interditado.

A rodovia registra neste momento dez quilômetros de congestionamento, do 73 ao km 63.