1955. Os primeiros dias da Recap. Recuperava-se a Billings. Brasil-Bolívia, de trem... Uma procissão para pedir chuva.

“CPTM planeja colocar fim à linha expressa entre a região e Jundiaí”.

Cf. Manchete do Diário, domingo, 5-1-2025, em reportagem do jornalista Renan Soares

NOTA DA MEMÓRIA – Além de tudo, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos fere a história. O sistema cremalheira interrompeu o tráfego Santos-a-Jundiaí. A Ferrovia, que havia revivido o trajeto Grande ABC a Jundiaí, marca um gol contra a história e os usuários. Por que isso?

Quem garimpa notícias acerca do Grande ABC nas primeiras décadas do século XX – com dificuldade de encontrá-las – descobre que a partir dos anos 50 as atenções dos jornais são bem maiores no “Subúrbio”, título perpetuado pelo professor José de Souza Martins na sua obra maior referente à nossa região.

É provável que o mesmo Martins, ainda jovem, tenha sido atraído pelo noticiário e realizado uma verdadeira aventura ao embarcar pela Brasil-Bolívia naqueles tempos, como o próprio professor já discorreu numa de suas palestras, com muitas lembranças e no seu jeito de narrar.

Estamos em 1955. A Recap se chamava Refinaria e Exploração de Petróleo União S.A. E o fornecimento de energia elétrica, na estiagem, preocupava. Durante duas horas por dia faltava luz, tanto nas casas como nas indústrias,

Dizia a Light: é possível que o racionamento seja tão intenso em 1955 quanto a 1954. Somente em 1956 seria inaugurada a usina subterrânea de Cubatão, que ajudaria no sistema Billings.

O nível da represa chegara ao mínimo em 1954 e no começo de 1955 era de pouco mais de 21% da sua capacidade.

As notícias preocupavam nossos pais. Os poços rasos d’água proliferaram ao lado de fossas sépticas, com todos os riscos à saúde. E o problema de falta d’água e energia elétrica prosseguiria pelos anos afora.

Em 1962, Beltran Asêncio, o fotógrafo de São Bernardo, registrava uma Billings seca. Até mesmo uma procissão foi realizada entre a capela do bairro dos Casa e a matriz do bairro Assunção. Os fiéis, descalços. O pedido: que as chuvas voltassem.

MANCHETES. O anúncio da Refinaria União e o mapa indicando a passagem da EF Brasil-Bolívia: notícias que faziam parte do pacote informativo do janeiro de 1955

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 8 de janeiro de 1995 – Edição 8905

COPINHA – Tinha início a 26ª Copa São Paulo de Futebol Junior, com quatro nomes em destaque, prováveis revelações: Silvinho do Corinthians, Camanducaia do São Paulo e Chocolate do Palmeiras. No banco, Dario Pereyra, agora técnico do seu Tricolor.

PONTO DE VISTA – Quem quer ser professor?

Num mundo em que o aluno pode tudo, a tarefa de ensinar é corajosa.

Texto: Tito Costa, vice-prefeito de São Bernardo.

PALAVRA DO LEITOR – Jornalista Daniel Lima, ex-Diário, pedia demissão do cargo de diretor de futebol do Santo André.

SÃO CAETANO – Atletas do Sesi venciam a 18ª edição da Prova dos Reis, corrida pelas ruas de São Caetano. No masculino, André Luiz Ramos; no feminino, Rita de Cássia de Jesus. No total, 2.150 atletas.

ADEUS – Falecia o jornalista Valdir Pires, ex-Diário. Fez sucesso na área de variedades. Assinava a coluna “Caixinha de Música”. E escrevia em nome do Chacrinha uma coluna no jornal “Notícias Populares”.

EM 9 DE JANEIRO DE...

1920 - João Cabral de Melo Neto, poeta e diplomata, nascia no Recife (PE). Autor do célebre poema “Morte e Vida Severina”, musicado por Chico Buarque de Holanda.

1930 - Arthur Garbelotto recebia o título de "sócio benemérito" do São Caetano Esporte Clube.

1935 - Elvis Presley nascia em East Tupelo, Mississippi (EUA).

1945 - Lançada a pedra fundamental das Indústrias Eletrocloro, entre as estações férreas de Rio Grande e Campo Grande, hoje área de Santo André denominada "Corredor Polonês".

1960 - Prefeitura de Santo André inaugurava sua sala de imprensa, a primeira que se tem notícia no Grande ABC em se tratando de órgão público.

1970 – Serviço de Águas e Esgotos de São Caetano ganhava o status de autarquia. Surge o DAE.

Enchentes atingiam a IAP, indústria agropecuária da Avenida Industrial, e o bairro Santa Terezinha, em Santo André.

TRABALHADORES

Eles nasceram em 9 de janeiro:

1905 - Maria Teixeira Chagas, natural de Belo Horizonte. Maquinista da CBC.

1912 - Júlio Rodrigues. Operário da Quimbrasil.

1915 - Tercilio Cecília, natural de Socorro (SP). Trabalhava na Ultragás e residia na Rua Silva Jardim, 296, em Santa Terezinha.

HOJE

Dia do Fico. Da histórica frase do príncipe regente dom Pedro, em 1822, que agradou as representações brasileiras e descontentou as cortes portuguesas.

Dia do Astronauta (EUA).

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, aniversariam em 9 de janeiro Borebi, Embaúba e Iaras.

Em Santa Catarina, Arvoredo, Balneário Barra do Sul, Belmonte, Calmon, Formosa do Sul, Irati, Novo Horizonte, Ouro Verde, Paraíso, Santa Helena e São Miguel da Boa Vista (SC).

Na Paraíba, Itaporanga e São Vicente do Seridó.

E mais: Centralina (MG), Jundiá (RN), Laranjal (PR) e São Miguel do Passa Quatro (GO).

Santo Julião e Santa Basilissa

9 de janeiro

“Eu não adoro a não ser única e exclusivamente ao Deus do céu”, disse São Julião diante do juiz que o condenou a morrer degolado. Ele e sua esposa, Santa Basilissa, viveram um amor virginal aprovado pelo próprio Jesus Cristo. Ele morreu mártir. Ela faleceu depois, após sobreviver à perseguição. A festa de ambos é celebrada neste dia 9 de janeiro.

Ilustração: Santuário Basílica de São Sebastião, Tijuca (RJ).