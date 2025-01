Keller Fornes, ator norte-americano, morre aos 32 anos de idade

Mesmo no início do ano, precisamos lidar com a perda dos famosos. E 2025 não está sendo diferente. Keller Fornes, de 32 anos de idade, conhecido por seus trabalhos nas séries County Rescue e The Walking Dead, morreu no dia 19 de dezembro de 2024, porém, segundo o Daily Mail, a notícia só foi divulgada na última segunda-feira, dia 6.

A notícia foi divulgada pelo Instagram Great American Family com um texto relembrando sua alegria em vida:

Estamos profundamente tristes pela morte de Keller Fornes. Sua energia e seu entusiasmo empolgava todos aqueles que trabalhavam com ele, assim como o elenco e a equipe de County Rescue. Nossas orações estão com a família ele e com todos aqueles que o conheciam.

A causa da morte do de Keller ainda não foi revelada.