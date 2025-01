Programação musical no Sesc Santo André mergulha em ancestralidade e inovação

O Sesc Santo André dá as boas-vindas a 2025 com uma programação musical vibrante que celebra a riqueza da MPB (Música Popular Brasileira). Com shows que unem tradição e modernidade, o público poderá vivenciar performances únicas que destacam a força da ancestralidade e a inovação artística dos intérpretes.

Tássia Reis: Afrofuturismo e Introspecção

A abertura da programação acontece no dia 10 de janeiro, com a cantora Tássia Reis, apresentando o show Topo da Minha Cabeça, baseado em seu quinto álbum. Reconhecida por transitar entre Soul, Rap, Samba e R&B, Tássia oferece um espetáculo repleto de temas como introspecção, pertencimento e reconexão com suas origens, embalados por sonoridades afrofuturistas.

Tatiana Bueno: 20 Anos de Carreira

No dia 11 de janeiro, Tatiana Bueno celebra duas décadas de trajetória musical com o show Agradecer. A cantora e compositora paulistana traz um repertório autoral emocionante, acompanhado por participações especiais de nomes como Moisés da Rocha, seu padrinho musical, além de Cello Resende, Wiliam Partideiro e Robson Capela.

ANNÁ e o Legado de Clara Nunes

A programação segue no dia 24 de janeiro, com o espetáculo ANNÁ Alvorece Clara Nunes. Mais do que uma homenagem, o show revisita o icônico álbum de 1974, incluindo sucessos como Conto de Areia. Combinando a instrumentação tradicional do samba com arranjos contemporâneos, ANNÁ propõe uma releitura artística que dialoga entre o clássico e o moderno.

Wiliam Partideiro: Samba e Conexão com o Público

No dia 25 de janeiro, é a vez de Wiliam Partideiro, veterano com mais de 30 anos no samba, apresentar um show que mescla clássicos do gênero com suas composições autorais. Com carisma e presença marcante, Wiliam transforma o palco em um espaço de celebração, aproximando-se do público por meio de sua música autêntica.

Um Convite à Cultura Brasileira

A programação de janeiro no Sesc Santo André reafirma a MPB como uma manifestação cultural essencial, conectando gerações e preservando as raízes da identidade brasileira. De Tássia Reis, com seu afrofuturismo introspectivo, à homenagem de ANNÁ a Clara Nunes, cada apresentação promete uma experiência inesquecível.

Programação:

Tássia Reis

show Topo da Minha Cabeça

Dia 10/1, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação

Ingresso - R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Tatiana Bueno

show A flor do samba

Dia 11/1, sábado, das 16h às 18h

Lanchonete Externa

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.

ANNÁ Alvorece Clara Nunes

Dia 24/1, sexta, das 20h às 21h30

Teatro

Não recomendado para menores de 12 anos - Autoclassificação

Ingresso - R$50,00 / R$25,00 / R$15,00

Wilian Partideiro

Dia 25/1, sábado, das 16h às 18h

Lanchonete Externa

Livre - Autoclassificação

Grátis - Sem retirada de ingressos.