Maíra Cardi se pronuncia após Thiago Nigro compartilhar vídeo do feto: - Dissociou

Maíra Cardi usou as redes sociais para se pronunciar e falar sobre as polêmicas envolvendo o nome de seu marido, Thiago Nigro. O empresário mostrou o feto que foi expelido pela influenciadora e rapidamente a internet fez críticas à publicação, feita por ele nos Stories do Instagram.

Em um vídeo publicado em seu TikTok, Maíra contou como tem se sentido e, defendendo o marido, explicou o que levou ele a exibir o registro nas redes sociais. Ela começou dizendo:

- Que eu estou de luto, não é novidade para ninguém. O que eu não sabia é que iria passar por dores de parto. Tenho dois filhos, sei como é dor de parto, não imaginava que nosso filho ia sair da nossa imaginação e sair nas nossas mãos.

A influenciadora continuou explicando que ele não estava processando a situação devido ao susto e ao luto que estava passando.

- A gente não sabia que o bebê vinha parar nas nossas mãos, foi um susto. Quando a gente toma um susto, as reações nunca são como a gente planejou. A gente nunca sabe como vai reagir diante das situações. Cada um lida com a dor de uma maneira completamente diferente, na grande maioria das vezes louca. Tem gente que dissocia, acho que o Thiago dissociou. Ele estava normal, dissociado da realidade, da dor, do luto, explicou.

No final, Maíra Cardi ainda relembrou o momento difícil que estavam vivendo e lamentou o fato de ter que lidar com mais um problema como esse.

- Só queria dizer que a gente vai errar várias vezes, somos seres humanos, não somos robôs. Mais uma vez, lembrando que estamos passando por um luto, por uma perda, e a perda causa forma diferentes de se expressar emocionalmente e psicologicamente em cada um. Foi um grande trauma para nós dois. Apesar dele não saber que foi, eu sei. Obrigada mais uma vez, peço respeito ao nosso luto e peço desculpas.