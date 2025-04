Reinauguração da Biblioteca Nair Lacerda terá programação cultural nesta terça (8)

A Biblioteca Nair Lacerda, um dos equipamentos culturais mais emblemáticos de Santo André, vai reabrir suas portas nesta terça-feira (8), data em que a cidade completa 472 anos. A cerimônia de reinauguração do espaço após a reforma acontece às 10h e dá início a uma programação cultural que segue até as 17h30.

O jogo de criação de poesias Bala_vras abre a programação, às 10h30. Durante todo o evento, o poeta e ator Daniel Viana vai criar poesias individualizadas a partir de palavras sorteadas pelo público em um baleiro antigo.

Às 11h30, Paula Knoll leva seu projeto Histórias Encontadas para a biblioteca, contando contos clássicos e contemporâneos, narrados de maneira lúdica, criativa e divertida. A Cia Teatro do Guri fará também contação de história, a partir das 14h, com o espetáculo Histórias de um Andarilho.

LEIA TAMBÉM:

Santo André altera funcionamento de serviços no feriado de aniversário da cidade



A programação cultural de reinauguração da biblioteca conta ainda com sarau em homenagem a Nair Lacerda, bem como a abertura de um espaço dedicado à escritora, jornalista e tradutora com alguns objetos que pertenceram a ela, como a escrivaninha de trabalho e a máquina de escrever, além de algumas frases marcantes.

Urban Sketchers (USk)

Os desenhistas do Urban Sketchers, um movimento mundial de desenho urbano, também vão participar da programação registrando em vários momentos e de vários ângulos a biblioteca Nair Lacerda recém-inaugurada.

No USk, os artistas utilizam traços, na maior parte das vezes finos, para desenhar uma paisagem, ou um ponto específico da cidade, com bastante fidelidade ao original. Foi fundado em 2007 por Gabriel Campanário em Seattle, nos Estados Unidos, e desde 2011 existe no Brasil. Em 2015 chegou a Santo André, que representa a região dentro do movimento internacional.

História

Anteriormente conhecida como Biblioteca Municipal de Santo André, foi batizada em 8 de abril de 1987 com o nome da escritora, jornalista e tradutora Nair Lacerda, que foi diretora do Departamento de Educação e Cultura à época da inauguração. Ela teve participação direta no desenvolvimento do equipamento, inclusive doando parte de seu acervo pessoal para o início das atividades.

Serviço

Reinauguração da Biblioteca Nair Lacerda

Data: 8/4 (terça-feira), a partir das 10h

Endereço: Praça IV Centenário, s/n - Centro