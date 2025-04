Luciana Gimenez expõe problema de saúde após cirurgia

Luciana Gimenez participou do Domingo Espetacular do último domingo (6) e deu detalhes sobre a sua saúde após ser submetida a uma cirurgia depois de curtir intensamente os dias de Carnaval. Luciana foi internada dia 12 de março e passou por um procedimento no dia 14 para uma correção de hérnia de disco cervical.

Na entrevista, a apresentadora iniciou explicando a diferença em sua voz:

- Minha voz está assim rouca porque continuo me recuperando da cirurgia. Não estou 100% ainda, contou, sem saber o que viriam nos próximos dias.

Após curtir o feriado, ela revela que acordou com dores intensas e sem conseguir levantar o braço.

- Na quarta-feira de manhã levantei cedo, mas não levantava. Uma dor inacreditável. Eu não conseguia escovar o dente, o braço ficou mole. Coloquei a primeira roupa que apareceu, mas andando com auxílio.

Luciana revela que foi levada ao pronto-socorro onde foi diagnosticada com hérnia na vértebra C6, que comprimiu um nervo e causou a perda parcial dos movimentos no braço.

- O médico falou que a cirurgia era indicada. Eu olhei e falei: Tá bom, vamos operar amanhã. A dor não tinha passado nem 10%? Nunca senti tanto medo na minha vida como no dia da cirurgia, revelou.

Ao final, Luciana ainda deixou um recado para quem a acompanha.

- Para quem me assiste, as mínimas coisas não damos valor. Abaixar, pegar um copo, abrir a porta. A gente nunca sabe quando vai ter algo. Não que eu fique esperando, mas você nunca sabe, finalizou.