Daniele Hypolito explica polêmica com Gracyanne Barbosa no BBB25

Daniele Hypolito deixou a casa mais vigiada do Brasil e foi direto tomar um café da manhã com Ana Maria Braga, no Mais Você. Nesta segunda-feira (7) a sister conseguiu fazer uma última análise do jogo.

Para começar, Daniele afirmou que gosta de competições, mas que o BBB foi diferente de tudo que já enfrentou "Eu gosto de uma competição saudável. [O BBB] É saudável, mas é diferente a competição de esporte. Na vida não dá para repetir, nos somos seres humanos, nós temos muitos erros, muitas falhas".

Questionada se tinha o desejo de entrar no reality, Dani contou que queria, mas que o convite foi feito primeiro para seu irmão "Queria muito, Ana. O convite do Diego para mim é muito especial. Primeiro entraram em contato com ele, até por conta da ansiedade dele, todo mundo teve esse cuidado, para ver se ele ia conseguir. E aí ele me ligou, eu tava no Globo de João Pessoa. Eu fiquei muito feliz com o convite. Ano passado eu tava acompanhando a edição e mandei para o Tadeu: Quem sabe ano que vem."

Dani ainda contou que não se arrependeu de ter assumido a função de mãezona "Não me arrependo. Fui cuidadora com todos que eu amo. É uma ciosa que eu tenho desde pequena e é meu. Eu não me arrependo de ter isso, sempre fiz muito pelos outros. Até mais do que por mim."

Relação com Gracyanne Barbosa

Ana também quis saber as razões de Dani não ter reagido tanto quando recebeu informações de que Gra falava dela e de Diego Hypolito pelas costas.

"Eu reagi, eu conversei com ela na academia, mas foi outra situação também que me trouxe algo que eu passei, eu fui muito excluída também no meu treino, de ficar de lado, de me isolarem. E nessa hora veio uma coisa muito forte de não deixar alguém sozinha. Ainda mais que ela tinha perdido suas aliadas no jogo.", diz Daniele.

"E como a gente não tem total visão, é claro que a gente fica bem decepcionado. Mas ali naquele momento a empatia falou muito alto, pela amizade que a gente tava tendo ali dentro.", falou Hypolito para Ana Maria.