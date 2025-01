Após vencer Globo de Ouro, Fernanda Torres revela que Fernanda Montenegro sabia de sua vitória: - A mamãe tinha certeza

Ela é o momento! Na noite do último domingo, dia 5, Fernanda Torres venceu na categoria Melhor Atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025. Aos 59 anos de idade, a artista conquistou a prêmio por sua atuação em Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles.

Após a vitória, Fernanda concedeu uma entrevista ao GloboNews e falou da emoção:

- Eu estou chocada! É uma emoção muito grande, por tudo, pela história com a mamãe, com Walter, pela Eunice Paiva, pelo Marcelo Paiva. Esse filme é tão bonito, está movendo tantas coisas. Marcelo eu não falei teu nome, eu amo você, cara! O livro dele é que moveu esse filme, declarou. Além disso, a atriz revelou que sua mãe, Fernanda Montenegro, tinha certeza de sua vitória.

- A mamãe tinha certeza! Eu falava não, mas ela dizia: vai levar, contou.

Momentos após a vitória, Fernanda fez uma publicação em seu Instagram e postou fotos com o troféu. Na legenda, ela brincou:

Ainda Estou Aqui trabalhando!

A publicação já atingiu mais de 900 mil curtidas e inúmeros comentários.