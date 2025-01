‘Infiltrada’ na capital do automóvel, empresa é líder no setor alimentício

Constantemente associada à indústria automobilística, por causa das montadoras instaladas na cidade, São Bernardo também marca presença no setor alimentício. No bairro Jordanópolis está instalada uma das seis unidades – das três no Brasil – da Duas Rodas, multinacional brasileira produtora de aromas, essências, extratos botânicos e outros ingredientes para a indústria de alimentos e bebidas, que, em 2025, completa 100 anos de atuação.

A Duas Rodas registrou em 2023 receitas de R$ 1,6 bilhão e até outubro de 2024 a multinacional apresentou um crescimento consolidado de 17%. Atualmente, exporta para cerca de 70 mercados nas Américas, Europa, Ásia e Oceania e, nos últimos cinco anos, apresentou um crescimento médio anual de 15%.

Líder em vários segmentos no Brasil e América Latina, a marca está presente na maior parte dos alimentos consumidos pela população brasileira por meio de seus sabores, texturas e cores. Na unidade instalada no Grande ABC são feitos itens utilizados em confeitaria, tais como pasta americana, fondant, glacê, creme de confeiteiro, confeitos e granulados, miçangas e corantes comestíveis.

A unidade, que existe desde 1990, mas que em 2015 foi comprada pela Duas Rodas, emprega 180 colaboradores, entre profissionais de produção e do centro de inovação, que funciona no mesmo endereço.

A empresa, que tem sede em Santa Catarina, possui fábricas no México, Colômbia e Chile, além de escritórios comerciais nos Estados Unidos e China e um centro de inovação e logística na Europa. Emprega cerca de 1.700 pessoas e produz cerca de 3.000 itens divididos em três mercados: flavors (aromas, extratos botânicos, condimentos e aditivos, além de soluções integradas), food service (atua com as marcas Selecta, Specialitá e Mix na fabricação de ingredientes para sorvetes, chocolates e confeitaria) e alimentação animal.

A história da empresa teve

início em 1925, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, como Rudolph Hufenüssler Fábrica de Essências, que depois se transformou em Indústrias Reunidas Jaraguá. Seus fundadores, o casal alemão Hildegard e Rudolph Hufenüssler, adotaram o brasão de sua cidade natal, Mainz, como símbolo e isso foi decisivo para a denominação atual. De tanto as pessoas se referirem à firma como “a fábrica das duas rodas”, por causa do desenho no interior do brasão, na década de 1990 passou a chamar-se oficialmente Duas Rodas Industrial S.A.

NOVO COMANDO

Em 25 de março, a Duas Rodas será comandada por Rosemeri Francener, que assumirá a presidência-executiva, substituindo Leonardo Fausto Zipf, que estava no cargo desde 2011 e passará a ser presidente do Conselho de Administração da companhia.

Com 44 anos de idade, Rosemeri é formada em administração de empresas pela Católica de Santa Catarina, tem MBA em gestão financeira, auditoria e controladoria pela Fundação Getúlio Vargas, de São Paulo. Cursou o Programa de Desenvolvimento Executivo na Iese Business School (Brasil/Espanha) e o Programa de Gestão Avançada no INSEAD/Fundação Dom Cabral (Brasil/França). Com larga experiência no mercado internacional, desde 2016 ocupa o cargo de diretora de Negócios Internacionais da Duas Rodas. Nesse período, contribuiu para expandir a atuação da companhia nos mercados da América Latina, da China, dos Estados Unidos e da Europa. O último movimento nesse sentido foi a aquisição, em janeiro deste ano, da alemã Tropextrakt.

“É uma honra e uma enorme responsabilidade a escolha do meu nome para liderar a operação da Duas Rodas a partir de março”, diz Rosemeri. “Assumo com a missão de continuar o trabalho extremamente bem-sucedido realizado até aqui, que permitiu que a empresa se consolidasse como uma das principais multinacionais brasileiras, expandisse sua atuação em mercados importantes e crescesse consistentemente ano após ano”, afirma a executiva.