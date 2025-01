Taka anuncia gabinete de crise após visita no Eldorado

O prefeito de Diadema, Taka Yamauchi (MDB), visitou ontem o bairro Eldorado para verificar de perto a situação informada pelos moradores, que têm relatado aumento expressivo no número de pessoas em situação de rua e usuários de drogas na região. Durante a visita, o prefeito conversou com os moradores e percorreu os pontos mais críticos do bairro.

“Os relatos dos moradores apontam que a situação começou a se intensificar no final de dezembro, com a chegada de pessoas desconhecidas na área, ocupando calçadas e, segundo a população, importunando os moradores e utilizando substâncias ilícitas em espaços públicos”, explicou o prefeito.

Como medida imediata, Taka determinou à Seccional de Polícia de Diadema a intensificação das investigações para apurar a origem da situação. Além disso, anunciou a criação de um gabinete de crise, com a participação de diferentes secretarias, para implementar ações efetivas voltadas à segurança, ao combate ao tráfico de drogas e ao acolhimento das pessoas em situação de rua.

“O foco será a redução dos problemas causados pelo tráfico de drogas e pelo tratamento adequado aos usuários, além de garantir o devido acolhimento às pessoas em situação de rua, com o apoio da Assistência Social. Também reforço aos moradores a importância de realizarem as denúncias pelo 190, para que haja o devido registro das ocorrências pela Polícia Militar do Estado e, assim, possamos ter maior apoio e presença policial na região”, afirmou o prefeito.

A visita contou com a presença dos secretários de Segurança Cidadã, Paulo Pinheiro da Silva, de Planejamento e Gestão, Bruno Gabriel, de Governo, Marcos Michels, de Assistência Social, Eduardo Minas e do vereador Juninho do Chicão (PP).

Para denúncias ou informações, a população pode entrar em contato direto com a Polícia Militar pelo 190 ou com a Guarda Civil Municipal pelo telefone 4043-6330.