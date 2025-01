Arcade, Pinball e Just Dance: shopping traz jogos clássicos para Sto André

Desta quarta-feira (8) a 2 de fevereiro, os visitantes do Shopping ABC, de Santo André, poderão aproveitar gratuitamente a nova Arena Gamer. No local estarão máquinas de Arcade, estação com Cockpit, serão realizadas partidas de Pinball, competições em um conjunto de pista de dança no Just Dance e será possível brincar em outros diversos jogos retrô que marcam gerações.

A arena, localizada no Piso Térreo do empreendimento comercial é inspirada na temática Mario Bros, jogo clássico para quem é fã de videogame. Por lá, a atração funcionará de domingo a sexta-feira, das 12h às 19h30 (entrada da última turma) e aos sábados, das 10h às 21h30 (entrada da última turma), com cadastro somente no local para participação. "A classificação é livre, mas é obrigatória a presença de um responsável maior de 18 anos acompanhando os participantes menores de idade", intera comunicado do shopping.