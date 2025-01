Murilo Benício faz brincadeira ao curtir praia com Giovanna Antonelli: De férias com o ex

Murilo Benício já começou o ano de 2025 curtindo alguns dias na praia com a ex-esposa Giovanna Antonelli e o atual marido da atriz, o diretor Leonardo Nogueira. Ao compartilhar cliques da viagem que fez com o casal a Tulum, no México, para celebrar o Ano Novo, o ator arrancou risadas da web com a legenda bem-humorada.

Em uma publicação no Instagram, o trio surge sorridente posando para uma selfie. Ao descrever a imagem, Murilo brincou com a situação, colocando uma hashtag que diz:

De férias com o ex.

O famoso foi casado com Giovanna por três anos e juntos eles se tornaram pais de Pietro, de 19 anos de idade. Apesar de não estarem mais juntos, eles mantêm uma relação de amizade. A atriz está com Leonardo desde 2009, com quem teve as gêmeas Antônia e Sofia, de 14 anos de idade.