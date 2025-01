Mercado já começa a abraçar a convergência digital

Para aqueles que apostam no fim da televisão, é bom deixar o aviso: ela nunca vai acabar, mas se transformar sempre, cada dia mais.

O livro do Alexandre Schirmer Kieling, “Televisão na Convergência Digital”, que deve ser recomendado, trata da inevitável integração de todas as mídias, agregando-se em um só ambiente.

Algo que será ainda mais acelerado nesses próximos tempos. O autor tem sobre o assunto uma visão, que é ao mesmo tempo, lógica, como a sua condição de ser inevitável.

Em se tratando de tudo que até aqui ainda funciona isoladamente, por aí se entenda televisão, rádio, telefone e jornal, haverá a capacidade de ser acolhido e interagir num único meio.

Aliás, esta já é uma realidade que o mercado começa a dispensar atenção das mais especiais, por caracterizar um futuro sem volta. Será daí para muito mais.

Baseado em análises e pesquisas que realizou, Kieling busca fazer entender que para o público será inevitável e, cada vez maior, a confluência desses diferentes canais.

E um caminho que será plenamente traçado pela TV 3.0, que vai transformar inteiramente a forma de se assistir televisão, assim como para a área de negócio identificar consumidor e proporcionar publicidade segmentada.

E, isto, no particular, com a segmentação do digital, tornará o modelo da TV aberta ainda mais forte, imbatível.





TV Tudo

Expectativa

Sobre Galvão Bueno na Band, é necessário clarear certas coisas. A conversa com ele, via Letícia, sua filha, por enquanto segue limitada a um programa nas segundas-feiras.

O “Programa do Galvão”, no prime time, ele recebendo amigos e velhos parceiros de trabalho. Isto é uma coisa...

... A outra

É que existe, sim, o desejo dele, Galvão, de participar com outros trabalhos no Grupo Band, na televisão e até mesmo no rádio.

Fórmula 1, por enquanto, ainda nada. Ou tudo passará, agora, a depender de novas rodadas de negociações ou de conversas interrompidas antes do período das festas. De acordo com alguém, que tem participado diretamente de tudo, “o quadro está quase na moldura”.

Especialista

A parceria Record-Seriella, atendendo a uma indicação do diretor Leonardo Miranda, contratou Marcelo Siqueira, especialista em pós-produção e efeitos visuais, que fez um trabalho maravilhoso na série “Senna”, da Netflix.

Sica terá uma função importante em “Paulo, O Apóstolo”, principal investimento da emissora para esta temporada.

Primeiro do ano

O primeiro “Sabadou”, da Virginia Fonseca, para a temporada 2025, será gravado nas próximas semanas para exibição em 8 de fevereiro.

Aliás, ao contrário de outros anos, quando exibia reprises a perder de vista no primeiro trimestre, o SBT adotou outra estratégia, levando seus apresentadores a retornarem mais cedo aos trabalhos. Um movimento que deve repercutir na audiência.

Versão masculina

Felipe Cunha, responsável pela série “Até Onde Ela Vai”, também vai dirigir “Até Onde Ele Vai”, que terá o jovem ator Caio Vegatti como o protagonista Michel.

Morador de uma comunidade do Rio de Janeiro, onde o ataque surpresa de uma facção rival será o gatilho que vai dispará-lo em direção a um caminho que reserva grandes reviravoltas.

Campeonato carioca

A Globo transmitirá jogos do campeonato carioca, a partir do dia 11, só para o Rio e rede, com início às 16h30. Botafogo e Maricá deve ser o primeiro.

A Band, no domingo, 16h, estará entre Flamengo e Boa Vista, no Batistão, em Sergipe, ou Fluminense e Sampaio Corrêa, no estádio de Moça Bonita.

A propósito

A partir do próximo domingo, a programação da Band já apresentará inversões bem importantes.

O “Perrengue”, com contrato renovado até dezembro de 2026, irá ao ar das 19h às 21h, enquanto o “Apito Final”, do Neto, das 21hh às 23h.

Economia

O SporTV e o Premiere vão acompanhar o início da preparação de quatro times do futebol brasileiro para a temporada 2025, por meio do FC Series, disputado na Florida, entre os dias 15 e 25 de janeiro.

Nesse torneio, Atlético-MG, Cruzeiro, Flamengo e São Paulo, além do Orlando City. Mas sem narradores e comentaristas nos campos de jogo. No máximo, repórteres.

Vem antes

Já existe todo um trabalho para a produção de “Romaria”, do Jayme Monjardim, na Band. Todos esses últimos dias, inclusive, ele andou percorrendo algumas regiões do nordeste brasileiro, em busca de locações.

Mas antes deste lançamento, há o desejo de abrir na grade, meio que imediatamente, um horário de novelas.

Em cima disso

O horário de novelas da Band, até como contraprogramação às principais concorrentes, será o das 20h30, no encerramento do seu telejornal.

Já tem “Café com Aromar de Mulher”, mas também existem negociações com produções turcas e espanholas.

Tabelinha?

O BBB 25 estreia no dia 13 de janeiro, sempre provocando alvoroço no público e nas redes sociais.

Curiosamente, também é a provável data de chegada do Fred Bruno ao Globo Esporte-SP. Ele que já teve uma passagem pelo reality.

Novo comando

Beatriz Bulla é a nova apresentadora do “É Notícia”, na Rede TV!, em substituição a Kennedy Alencar, e sua estreia está prevista para o próximo dia 23. Bulla é jornalista com experiência na cobertura de política, economia, judiciário e assuntos internacionais.

Para assumir este programa das noites de quinta-feira, ela se despede do Estadão, onde era repórter especial de economia e colunista de política da rádio Eldorado. O “É Notícia” seguirá com gravações em Brasília e São Paulo.

Bate – Rebate

• Fabiana Saba, em tempo de férias com a família na Europa, fará novas investidas na internet...

• ... Seu “Contexto” tem estreia prevista para o primeiro semestre e também contará com a participação da publicitária Sil Curiati.

• Reinaldo Gottino entra em férias no “Balanço Geral” da Record, em São Paulo...

• ... Dionísio Freitas o substitui a partir desta segunda-feira.

• Em relação ao festival Verão Maior Paraná, com início dia 10, além da transmissão na TV e no digital, os shows também poderão ser acompanhados pelas rádios Band FM e Nativa FM.

• Este ano, o canal Megapix exibirá ainda mais sucessos exclusivos e inéditos no pacote básico da TV...

• ... Além dos brasileiros “Minha Irmã e Eu” e “Os Farofeiros 2”, vão estrear no canal no primeiro semestre: “Os Três Mosqueteiros: Milady”, “Creed III”, “Um Príncipe em Nova York 2”, “A Guerra do Amanhã” e “Sem Remorso”.

• “Êta Mundo Melhor!”, continuação de “Êta Mundo Bom!” na Globo, vai disparar seus trabalhos entre fim de fevereiro e começo de março...

• ... Se nada mudar, lançamento em 9 de junho.

C´est fini

Se ele vai levar à frente ou não, resta aguardar cenas dos próximos capítulos, porém, foi só Gusttavo Lima anunciar o seu desejo de disputar à Presidência nas próximas eleições, para dar uma bagunçada geral do coreto da política brasileira.

Tem marajá que até agora está meio assim, não conseguindo restabelecer as ideias.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!