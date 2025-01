Eliezer conta que sua casa com Viih Tube está infestada por ratos e pede ajuda

O ex-BBB Eliezer, de 34 anos, contou na sexta-feira, 3, que sua casa com a também ex-participante do reality show da Globo Viih Tube, de 24, está infestada de ratos. Além de mostrar a situação pelas redes sociais, ele pediu ajuda aos seguidores.

"A casa foi tomada por ratos", disse o influenciador, ao mostrar a quantidade de fezes dos animais. Ele contou que a mulher achou dejetos do roedor no quarto do casal e que se recusa a dormir no cômodo.

"Agora o 'bagulho' ferrou de vez. Viih achou três cocôs de rato dentro do quarto e não quer mais dormir. Agora vai me fazer achar esse bicho, no quarto. Eu já tirei tudo do lugar para achar o bicho e não achei", explicou.

Eliezer também mostrou uma mensagem enviada por Viih Tube no grupo do condomínio, questionando se os vizinhos estão sofrendo com o mesmo problema. "Sem cortar o clima, mas alguma casa aí também está alastrada de rato? Estamos penando para tirar eles", escreveu ela.

Eliezer também pediu ajuda dos seguidores para conseguir solucionar o problema. "Por favor, deixem aqui dicas do que podemos fazer para acabar com esses ratos. Já colocamos ratoeira, gaiola, caixa, túnel. Estou achando que eles escutam a gente e sabem que é armadilha porque não é possível", brincou.

O casal de celebridades está junto desde maio de 2022. Os dois selaram a união em março de 2023 e têm dois filhos, Lua e Ravi.