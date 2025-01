Letícia Cazarré mostra como passou a virada do ano no hospital com Maria Guilhermina

Na última sexta-feira, dia 3, Letícia mostrou como foi passar a virada do ano no hospital com a filha, que precisou ser internada na UTI após voltar a enfrentar algumas infecções, com princípio de pneumonia, parainfluenza, traqueíte.

Nos Stories do Instagram, a mamãe mostrou as roupas que ela e Maria Guilhermina usaram para se despedir de 2024 e entrar em 2025. As duas estavam combinando com visuais nas cores azul e branco. Enquanto a esposa de Juliano Cazarré vestiu blazer e calça, a menininha estava com um vestido listrado e lacinhos no cabelo.

Ao mostrar os cliques da filha dormindo na cama do hospital com sua roupinha, Letícia escreveu como foi o Ano Novo:

Ela passou lindinha e dormindo como um anjinho