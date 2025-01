GCM recupera betoneira furtada na véspera de Natal

Uma betoneira – equipamento utilizado para mistura de concreto – furtada na véspera de Natal e levada na carroceria de um Kombi, foi recuperada nesta sexta-feira (dia 3) pela GCM (Guarda Civil Municipal) de Santo André.

Integrantes da GCM cruzaram com a Kombi utilizada para transportar a máquina na Rua Pintassilva e o proprietário do veículo indicou o local onde a betoneira, furtada na Rua Buri (vila Pires), havia sido vendida. Lá, o comprador concordou em ir à delegacia para prestar depoimento e apontou o responsável pela venda, um indivíduo identificado como Jota.

Localizado pelos agentes, Jota confessou a prática do furto. Todas as partes envolvidas, incluindo o autor do crime, a vítima e a pessoa que adquiriu a betoneira, foram levadas ao 6º DP (Distrito Policial) de Santo André para as providências cabíveis.