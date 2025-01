Campanha de doação de sangue enfrenta baixa adesão em Santo André

Nos próximos dias 6 e 7 de janeiro, o Atrium Shopping, em parceria com o Hemocentro São Lucas e a ONG Amor se Doa, promove sua primeira campanha de doação de sangue de 2025. O evento ocorre das 9h às 16h no piso térreo do shopping, mas enfrenta baixa adesão: até a manhã desta sexta-feira (3), apenas 38 pessoas haviam se inscrito para as 320 vagas disponíveis.





De acordo com a Fundação Pró-Sangue, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, os estoques dos tipos sanguíneos O+, O-, A- e B- estão em situação crítica. Cada doador pode ajudar a salvar até quatro vidas, tornando a mobilização ainda mais urgente.





Requisitos para a doação

Os interessados devem atender a alguns critérios:

Apresentar documento oficial com foto;

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados por um responsável);

Pesar mais de 53 kg.



É necessário agendar a participação pelo site Sympla, nos links: 6 de janeiro (

6 de janeiro ( https://www.sympla.com.br/evento/doacao-de-sangue-no-shopping-atrium-dia-06-01/2771503 ); 7 de janeiro ( https://www.sympla.com.br/evento/doacao-de-sangue-no-shopping-atrium-dia-07-01/2771516

Orientações

Para garantir um processo seguro e eficaz, recomenda-se:

Estar bem hidratado;

Fazer uma refeição leve, evitando alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação;

Estar descansado;

Observar intervalos específicos após tatuagens (12 meses) e vacinações (48 horas após Coronavac ou sete dias para outras vacinas).





Homens podem doar a cada dois meses, respeitando o limite de quatro doações ao ano. Mulheres devem aguardar três meses entre as doações, podendo realizar até três anuais.



Informações: (11) 3135-4500

Estacionamento: R$ 12 até duas horas + R$ 2 a cada duas horas adicionais