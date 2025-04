Noite de gala. Carlos Gomes Música clássica. Música popular. E um querido inspetor.

Espalhe fagulhas de euforia. Distribua gestos de amor e simpatia. Viva intensamente, vibre! Seja um espelho e um exemplo. Faça de seu ser um esplendido templo.

(...) Afinal, a escolha é só sua. Mas o bom disso é que sempre o será, como a forja ardente da guerreira Santo André.

Versos do poema “Exemplo de vida”, de Francisco Duarte de Lima, o Alemão Duarte (volume 2 de ‘Poemas da Cidade’ - Ed. Coopacesso, 2015).

Alemão Duarte nasceu em Carius (Ceará). É graduado em Gestão Pública e pós-graduado em Políticas Públicas. Foi vereador em Santo André.

Nesta Semana Santo André 2025, o memorialista Adelino Faccioli nos oferece imagens de um Cine-Teatro Carlos Gomes em que o traje a rigor chegou a preponderar. Em especial quando se apresentava a Orquestra Sinfônica de Santo André, a primeira, sob a regência de Leonid Urbenin. Corria a década de 1950.

Mesmo em audições mais populares, o terno e gravata era uma constante, no palco e no auditório.

O rádio nascente entre nós, com as emissoras pioneiras Clube e ABC, ditava as regras.

NO AR

Crédito das fotos 1, 2 e 3 – Acervo: Adelino Faciolli

A RIGOR

1 – Leonid Urbenin rege a Orquestra Sinfônica de Santo André com o Carlos Gomes elegante e lotado

2 – A música popular tinha a influência marcante do jazz norte-americano, como bem relata Ronaldo Benvenga no seu ‘Quinta Avenida’

3 – E havia os inspetores, a exemplo de Carlos Manias Neto, a quem a cidade ainda deve uma grande homenagem

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 9 de abril de 1995 – Edição 8983

O LADO TRISTE – Sexo e drogas embalavam a Avenida Industrial. Comércio de crack tomava conta de um espaço frequentado por travestis em Santo André.

EXÍLIO – A alemã Hildegarde Braak viveu em Utinga e desde 1952 em Mauá. Chegou ao Brasil fugindo do conflito mundial.

Reportagem: Irineu Masiero, com fotos de Sérgio Santorio.

PARAÍSO – Engenheiro alemão Affonso Oetting, 81 anos, vivia desde 1924 na Vila Valparaíso, onde formou uma floresta de 2.300 metros quadrados.

Reportagem: Isabel Contadório, com fotos de Leonardo Colosso.

IDOLO – Oleude José Ribeiro, o meio-campista Capitão, da Portuguesa de Desportos, residia na Vila Assis Brasil, em Mauá.

Reportagem: Simão Zygband, com fotos de Rosana Varela.

MEMÓRIA – Pieter Jacobus Been, técnico holandês trazido à Refinaria de Capuava quando a empresa foi formada, em 1954, vivia em Santo André.

EM 10 DE ABRIL DE...

1905 – Paris, 7. Em consequência de uma ruidosa manifestação de estudantes o ministro da Instrução Pública ordenou que a Faculdade de Medicina desta capital permaneça fechada até a Páscoa.

1965 - Escola Industrial Júlio de Mesquita, de Santo André, inaugurava exposição de maquetas.

HOJE

Dia do Engenheiro Metalúrgico

Dia da Engenharia Militar

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Juquiá (1829), Serrana (1890) e Artur Nogueira (1904), Álvares Florence, Ariranha e Pontes Gestal.

E mais: Aperibé, Areal e Rio das Ostras (RJ), Atílio Vivacqua (ES), Bocaina (PI), Colinas e Parnarama (MA), Guajará-Mirim (RO), Itatiba do Sul e Riozinho (RS), Jaupaci (GO) e São Félix do Xingu (PA).

São Miguel dos Santos

10 de abril

(Espanha, Catalunha, 1591 – Valladolid, 1625). Padre. Em 1622, era o superior do convento de Valladolid. Conta-se, então, que daquela época em diante os êxtases que o tomavam eram longos e freqüentes.

Fonte e foto – Templário de Maria