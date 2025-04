Programa reforça alimentação de famílias vulneráveis de Mauá

A Prefeitura de Mauá recebeu na última terça-feira (8), dez toneladas de alimentos de cooperativas do Interior. Os itens foram distribuídos quarta-feira (9) à tarde a 71 associações cadastradas, que atendem 2.100 famílias em situação de vulnerabilidade do município. A ação integra o PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), do governo federal.

A carga que veio de duas entidades, da CooperAgua, de Sete Barras, e da Coopasul, de Sumaré, continha diversas frutas, legumes e verduras, entre elas banana, abacate, berinjela, pimentão, batata, mandioca, goiaba, cenoura, limão, carambola, milho, entre outros alimentos cultivados por produtores das cidades do interior do Estado.

Com essa doação, Mauá contabiliza 28 toneladas de alimentos recebidos somente em 2025, sendo sete toneladas em fevereiro e 11 toneladas em março. De agosto a dezembro de 2024, as duas cooperativas enviaram 76 toneladas à cidade da região.

Neste ano, a expectativa é receber, em média, 20 toneladas de alimentos até o fim do ano, de acordo com a produção das entidades. Do total de itens recebidos, a Prefeitura destina kits de 5,8 quilos para cada família, conforme explicou o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional de Mauá, Hélio Tomaz Rocha.

Das dez toneladas que o município recebeu, 315 quilos (0,3 toneladas) foram encaminhadas ao Instituto Aprec, instituição sem fins lucrativos, localizada na Vila Feital, que oferece atividades esportivas para pessoas em situação de vulnerabilidade, principalmente para crianças e adolescentes. A coordenadora da entidade, Alexandra Barbosa de Prado, contou que 56 beneficiários receberam na tarde de quarta-feira uma sacola com frutas e legumes e outra com verduras.

“Essa doação é fundamental para as famílias, muitas ficam a semana inteira esperando chegar esse dia para receber os alimentos. São pessoas que muitas vezes não tem o que comer, passam necessidade, aqui é uma região bem carente. Infelizmente a doação não é frequente, mas recebemos alimentos tanto do PAA quanto do banco de alimentos da Prefeitura que tem parceria com redes de supermercados”, disse Alexandra.

O secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Hélio Tomaz Rocha, falou sobre a variação dos preços durante os períodos do ano. “No outono, por exemplo, os legumes ficam mais caros, então a sazonalidade em torno do preço para essas famílias que não tem emprego ou vivem de subempregos é muito complicado”, falou o gestor.

Rocha destacou ainda a importância da iniciativa para os produtores. “Esse programa é fantástico, pois financia a agricultura familiar e viabiliza o escoamento da produção. As famílias produzem já sabendo que vão vender. Ajuda na economia das cidades participantes e dá suporte para a gente suprir a vulnerabilidade alimentar que existe na nossa cidade”, falou o secretário de Segurança Alimentar e Nutricional, Hélio Tomaz Rocha.

O PROGRAMA

O Programa de Aquisição de Alimentos, na modalidade Compra com Doação Simultânea, é uma estratégia do Governo Federal, com recursos repassados do MDS (Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), a Conab (Companhia Nacional de Abastecimento, do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar).

Na prática, funciona da seguinte maneira: o governo federal compra alimentos de agricultoras e agricultores familiares e doa para o município. “Com isso, além de combater a insegurança alimentar em cada território, o PAA movimenta a economia local, gerando renda e melhorando as condições de vida de famílias agricultoras”, descreve o MDS.

Além de Mauá, Ribeirão Pires informou que trabalha na efetivação do Conselho Municipal de Segurança Alimentar, requisito necessário para poder aderir ao programa. Diadema disse que tentou participar do projeto em abril deste ao, porém a resposta é que não há previsão para distribuição para a cidade, enquanto Santo André ressaltou que faz parte da iniciativa. As demais prefeituras não responderam.