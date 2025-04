Santo André e Braskem alinham parceria social

A vice-prefeita de Santo André, Silvana Medeiros (Avante), e a primeira-dama, Jessica Roberta Pereira, fizeram uma visita, nesta quarta-feira (9), a uma das indústrias da Braskem (Q3 CK) do Polo Petroquímico de Capuava, localizada na divisa de Mauá e Santo André.

Durante o encontro, a empresa e a Prefeitura alinharam a possibilidade de firmarem uma parceria na divulgação e execução dos projetos sociais da petroquímica, que oferece cursos de capacitação profissional para a população em situação de vulnerabilidade social do entorno do Polo.

“É uma parceria que tem o intuito de ajudar os munícipes, de juntar essas forças para o bem comum. Queremos que um público maior tenha conhecimento desses projetos para cuidarmos do munícipe, das pessoas que realmente precisam e estão em situação de vulnerabilidade”, disse a vice-prefeita.

A indústria petroquímica possui programas de qualificação para formar novos profissionais para o mercado de trabalho, especialmente nas comunidades próximas ao Polo Petroquímico, além de cursos de capacitação para empreendedores.

Um deles é o Empreendedoras Braskem, que oferece capacitação profissional em curso com 80 horas de duração. A próxima turma será de 15 de maio a 2 de julho. As datas e inscrições podem ser verificadas no site da empresa.

Participaram da visita também Fernanda Parra, Cristiana Nosé e Ana Cláudia de Fabri, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Santo André.