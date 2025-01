Oliveira realoja Rubinelli e Mariângela no secretariado

Prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) anunciou nesta sexta-feira (3) a nomeação de Fernando Rubinelli e Mariângela Souza Secchi para os cargos de secretário de Habitação e chefia de Gabinete, respectivamente. A dupla havia sido desalojada de seus antigos postos – ele era titular de Serviços Urbanos e ela, de Governo – na mudança do primeiro escalão anunciada em 1º de janeiro.

“Vamos reformular 100% do governo, para imprir ainda mais dinamismo à administração nesta segunda gestão”, declarou Oliveira em conversa com o Diário. “Ainda vamos promover mais mudanças para oxigenar as engrenagens da Prefeitura”, completou o prefeito. As duas novas nomeações foram publicadas nesta sexta-feira (3) no 'Diário Oficial do Município'.

“Após uma gestão marcada por grandes avanços na Secretaria de Serviços Urbanos, como a modernização da iluminação pública com 100% de lâmpadas LED, reforma dos ecopontos e melhorias na zeladoria da cidade, inicio agora o desafio de liderar a Secretaria de Habitação”, disse Rubinelli, mencionando a redução do déficit habitacional e o avanço na regularização fundiária.

A Secretaria de Serviços Urbanos passou a ser comandada por Leandro Oliveira Dias. O antigo posto de Mariângela, na Pasta de Governo, foi ocupado por Hélcio Antonio da Silva. Os departamentos de Cultura, Desenvolvimento Econômico, Esportes e Lazer, Políticas Públicas para Mulheres, Proteção e Defesa Civil, Segurança Pública e Trabalho e Renda e Empreendedorismo.

Criada no fim da gestão passada, a Secretaria de Proteção e Defesa das Pessoas com Deficiência também segue sem titular. “Ainda faltam nove nomes para serem anunciados, o que deve ocorrer nos próximos dias”, assegurou Oliveira.