Motoristas encaram lentidão em trechos da Anchieta e Imigrantes

Motoristas enfrentam lentidão em diversos trechos das rodovias Anchieta e Imigrantes na manhã desta sexta-feira (3). O excesso de veículos é a principal causa do congestionamento registrado em alguns pontos.

Na Anchieta, há retenções no sentido São Paulo entre os km 52 e 40. Já no sentido litoral, o tráfego está congestionado do km 36 ao 44. Na Imigrantes, o trânsito está lento no sentido capital entre os km 58 e 52 e entre os km 65 e 62. Nos demais trechos das pistas, o tráfego flui normalmente.

De acordo com a concessionária responsável, a operação está em regime normal, com o sistema funcionando no esquema 5x5. As pistas da Imigrantes no sentido litoral estão operando com três faixas, enquanto no sentido São Paulo há três faixas disponíveis. Na Anchieta, são duas faixas no sentido litoral e duas no sentido São Paulo.