Polícia prende integrantes de quadrilha especializada em roubo de celulares

A Polícia Civil prendeu dois homens, neste domingo (6), suspeitos de integrar uma organização criminosa especializada em roubos de celulares na região de Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo. De acordo com as investigações, o bando utilizava dois veículos para monitorar os arredores e escolher as possíveis vítimas. Outros três integrantes já foram identificados.

Na madrugada, agentes da Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas, da 3ª Seccional de Polícia, realizaram uma campana no local onde os criminosos atuavam. Durante a ação, conseguiram prender dois integrantes da quadrilha que estavam em um dos veículos usados nos assaltos.

Com base nas investigações sobre os roubos de celulares em Pinheiros, os policiais identificaram o modus operandi da quadrilha que utilizava um carro e uma moto para monitorar a região. Parte dos criminosos desembarcava para cometer os crimes, enquanto os veículos de apoio permaneciam estacionados nas proximidades. A comunicação entre os membros era feita por meio de chamada telefônica em grupo. Após os assaltos, os ladrões retornavam ao veículo de apoio.

Os outros três criminosos já foram identificados. Os detidos foram autuados por associação criminosa e resistência. A prisão temporária dos demais integrantes foi decretada.

As investigações prosseguem para apurar outros roubos cometidos.