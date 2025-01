Câmara vota hoje a volta de S.Bernardo ao Consórcio após 2 anos

A Câmara de São Bernardo levantará o recesso para votar, hoje, às 19h, cinco projetos do Executivo, dentre os quais o retorno do município ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC - a cidade deixou a entidade no início de 2023 - e a reforma administrativa. Conforme havia se comprometido, o prefeito Marcelo Lima (Podemos) protocolou pedido de levantamento do recesso e convocação de sessão extraordinária no mesmo dia de sua posse.

Pesa sobre o retorno ao colegiado de prefeitos dívida decorrente de mensalidades não pagas para custeio do Consórcio. Apesar de não ser impeditivo para o retorno ao colegiado, o prefeito já informou que o débito de R$ 19 milhões já foi negociado, de maneira informal, com a entidade.

Outro projeto que Marcelo Lima já havia adiantado e que vai ser votado hoje é o da reforma administrativa. Na justificativa da propositura, o Executivo afirma que a medida é necessária para ajustar a estrutura organizacional às prioridades e diretrizes do novo governo, bem como aperfeiçoar os processos e sistemas de trabalho.

MAIS PROJETOS

Outras duas propostas apresentadas preveem alterações na diretoria executiva do SBCPrev (Instituto de Previdência do município), entre outras providências, e na lei que dispõe sobre a criação, organização e competência da PGM (Procuradoria Geral do Município). A quinta propositura versa sobre o Programa Tudo em Dia, para regularização de débitos junto à Prefeitura.

LANÇAMENTO

Marcelo Lima lançou ontem o primeiro programa de seu governo, o Cidade Linda de se Viver, o qual consiste no plantio de flores em canteiros espalhados pelo município. A ação teve início pela Estrada dos Alvarengas, na região do Sítio Bom Jesus.

O projeto é realização conjunta das secretarias de Meio Ambiente e de Serviços Urbanos, com objetivo – segundo a Prefeitura - de promover o embelezamento da cidade, estimulando o senso de pertencimento na população.

“A ideia é levar esse programa, que lançamos no Alvarenga, a toda a cidade. Em todos os locais vamos ter uma cidade mais bonita, ajardinada, com flores, mostrando que São Bernardo é mais bonita porque tem flores e tem hospital de portas abertas. É mais bonita zerando a fila de espera na Saúde, melhorando o transporte coletivo, entregando habitação e viaduto. Entregando qualidade de vida para a população”, destacou o prefeito.

Segundo Marcelo Lima, o governo fará trabalho de conscientização junto à população, bem como nas escolas, para evitar que os canteiros sejam destruídos.