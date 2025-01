Após virada do ano, Idris Elba passeia pelo Rio de Janeiro com a esposa

O ano começou com passeio e diversão para Idris Elba! O ator inglês foi fotografado passeando pela Zona Sul do Rio de Janeiro, ao lado da esposa Sabrina Dhowre, na tarde da última quarta-feira, dia 1.

De bermudão, camiseta e boné, o ator mostrou que já se adaptou ao verão carioca e aproveitou o momento com a amada, que estava belíssima com um conjuntinho branco e um chapéu que é a cara do verão.

Idris passou a virada do ano comemorando da varanda do famoso hotel Copacabana Palace curtindo os shows de Ivete Sangalo e Anitta, que se apresentaram no palco montado na praia.

Idris ainda esbanjou simpatia e carisma ao atender alguns fãs na porta do hotel com direitos a várias selfies!

O ator e Sabrina são casados desde 2019. Idris também é pai de Isan Elba, de 22 anos de idade, fruto de seu relacionamento com a maquiadora Hanne Norgaard.