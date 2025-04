JAY B, líder do GOT7, anuncia show único em São Paulo

JAY B, líder do GOT7, anunciou que retornará ao Brasil. O cantor veio pela primeira vez em 2022 e agora se prepara para encontrar novamente as ahgases brasileiras. O cantor traz ao nosso país tropical a turnê [TAPE:RE LOAD], que contará com um show único em São Paulo no dia 12 de julho.

Os ingressos serão vendidos a partir das 11h do próximo sábado, dia 5, com valores a partir de 215 reais. Há dois pacotes VIP diferentes para aqueles que querem desfrutar de benefícios, que incluem interações com o artista.

Além de JAY B, outros integrantes do GOT7 que já vieram são Jackson Wang, Bambam, Mark Tuan e Yugyeom. Agora, restam apenas Youngjae e Park Jinyoung.