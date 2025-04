Banda The Rose anuncia apresentação no Brasil

Eita como gostam do Brasil! Advinha quem também está vindo mais uma vez? O The Rose fez a alegria dos fãs brasileiros ao divulgar a lista de paradas da turnê Once Upon A WRLD Tour. Dentre as cidades que receberão shows da turnê mundial, está São Paulo.

A apresentação na capital paulista acontecerá no dia 8 de agosto. Para quem quiser garantir sua entrada com antecedência, a pré-venda para usuários do aplicativo oficial da banda, o The Rosarium, ficará aberta entre as 10h do dia 7 de abril e 22h do dia 9. Já pelo Spotify será entre 10h e 22h do dia 9. Por fim, a venda geral estará disponível às 10h do dia 10.

O grupo musical sul-coreano é formado por Woosung, Dojoon, Hajoon e Jaehyeong, que fizeram sua estreia em 2017 com Sorry.

