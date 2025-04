Jay B confirma show solo em São Paulo; saiba detalhes

Os fãs brasileiros de K-pop já podem comemorar: Jay B, líder do GOT7, está com data marcada para um show único em São Paulo como parte da turnê "[TAPE : RE LOAD]". A apresentação do cantor sul-coreano desembarca no Brasil no dia 12 de julho, no Cine Joia.

Essa será a segunda passagem de Jay B pelo Brasil, mas a primeira desde sua dispensa do serviço militar obrigatório. A notícia foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, conhecido por antecipar anúncios de grandes shows internacionais.





Ingressos e benefícios





As vendas começam neste sábado, dia 5, às 11h (horário de Brasília), pelo site Sympla. Os valores variam de R$ 215 a R$ 1.250, dependendo da categoria escolhida. Além dos ingressos comuns, os fãs poderão adquirir pacotes especiais que incluem meet&greet, fotos com o artista e acesso prioritário ao evento.





Confira os valores:





- Pista Comum: R$ 215 (meia-entrada) | R$ 430 (inteira)



- Mezanino: R$ 260 (meia-entrada) | R$ 520 (inteira)



- VIP meet&greet: R$ 1.000



- VVIP meet&greet: R$ 1.250





Os pacotes VIP garantem experiências exclusivas, como participação no soundcheck e uma foto em grupo com Jay B. Já o pacote VVIP inclui vantagens adicionais, como pôster autografado e acesso antecipado à casa de shows.

Turnê na América Latina





Além de São Paulo, Jay B também passará por outros países da América Latina. No dia 15 de julho, ele se apresentará em Buenos Aires, na Argentina, e no dia 17, o show acontece na Cidade do México. A expectativa é de ingressos esgotados rapidamente, visto o sucesso do cantor na região.