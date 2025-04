Lucy Ramos anuncia nascimento da primeira filha, Kyara: Estamos bem

Nasceu! Lucy Ramos usou as redes sociais nesta sexta-feira, dia 4, para anunciar a chegada de sua primeira filha, a pequena Kyara, fruto do relacionamento com Thiago Luciano.

No feed do Instagram, a atriz postou um carrossel de fotos, incluindo uma super fofa dos pés da bebê, que nasceu no hospital Pro Matre, em São Paulo. Na legenda da publicação, a mais nova mamãe tranquilizou a todos e contou que estão bem.

Oi, titias e titios, cheguei! Minha mãe me contou que havia uma grande torcida para que tudo desse certo no parto. E deu, viu? Foi uma benção! Estamos bem. Gratidão por todo o carinho e pelas preces. Depois que minha mãe entender um pouco sobre como cuidar de mim, ela virá aqui mostrar como foi a minha chegada, tá? Assinado: Kyara, escreveu.

Através dos comentários, Lucy recebeu o carinho de alguns famosos, como Bianca Bin:

Vivaaaa Kyara, mamãe e papai!!!!!! Caminhos abertos e muita luz na sua caminhada, pequena. Sorte, saúde e sucesso!!!! família lindaaaa!!!! Parabéns!!!!!, celebrou a atriz.