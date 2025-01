Ex-nora de Preta Gil, Laura Fernandez faz homenagem carinhosa à cantora: Eu te amo muito

Preta Gil está recebendo muito amor e carinho de familiares, amigos e pessoas próximas enquanto realiza o tratamento do câncer e segue em mais uma batalha contra a doença. Laura Fernandez, ex-nora da cantora, foi uma das pessoas que fez questão de visitar a artista no hospital após ela realizar a cirurgia de retirada de tumores.

A modelo e atriz, que foi casada com Francisco Gil e com ele se tornou mãe de Sol de Maria, separou um espacinho do feed de seu perfil no Instagram para fazer uma homenagem a Preta. Ao compartilhar uma série de cliques de momentos em que a família surge reunida na unidade de saúde para fazer companhia à cantora, a famosa escreveu:

Nós te amamos muito, seus irmãos de vida te amam muito, sua neta te ama muito, eu te amo muito e esse 2025 vai ser pura saúde e felicidade porque você merece muito.