Exemplares do ‘Diário’ ganham sala exclusiva

A Memória de Santo André e Grande ABC ganha um presente neste 8 de abril: a Sala Diário do Grande ABC, na renovada Biblioteca Nair Lacerda, junto ao Centro Cívico do Paço Municipal. A sala reúne os exemplares do Diário que estavam em local inadequado da Biblioteca Cecília Meirelles, no Parque das Nações.



Para a secretária de Cultura, Azê Diniz, é a concretização de um sonho e de um planejamento. “Uma satisfação poder atender a uma demanda”.



Segundo o diretor de Bibliotecas, Preservação e Memória, Marco Moretto Neto, esse material do Diário é frequentemente buscado nas bibliotecas. “O Diário, ao longo das décadas, foi registrando em suas páginas uma crônica do cotidiano, a história econômica, política, cultural”.

AMPLA PROCURA

E não são somente os pesquisadores que recorrem às coleções do Diário. As pessoas em geral buscam uma informação específica. Incomodava aos dirigentes não poder prestar tal serviço. “Agora a gente consegue dar a condição adequada”, acrescenta Moretto.



Ao longo das administrações públicas correu-se o risco de perder as coleções, um material volumoso, delicado, redescoberto pela pesquisadora Maria Claudia Ferreira. Coube a ela denunciar o abandono dos jornais, via coluna Memória do Diário.



A crítica, construtiva, obteve eco. Com a abertura da sala, os jornais passam a ser disponibilizados para consulta a partir de um controle, com critério. Ao longo do tempo a equipe municipal cuidará da sua higienização, garantindo-se a sua conservação.



O conjunto de jornais cobre período que começa na década de 1960 e segue até os dias atuais. A coluna Memória já vem sendo digitalizada. Porque é muito procurada, deverá ser colocada no Portal de Acervo da Secretaria de Cultura.

DIGITALIZAÇÃO

Com a mudança ocorrida na estrutura da Secretaria, hoje Biblioteca e Memória, via Museu Octaviano Armando Gaiarsa, tornaram-se mais próximas. Amplia-se a Biblioteca Digital. Dos mais de 70 mil itens sistematizados pelo museu, um total de 4.000 a 5.000 já foram digitalizados.



O acervo de arte, com as aquisições feitas durante 50 anos do Salão de Arte Contemporânea, integra a Biblioteca Digital. Acervos como os Fundos de Cultura e São Bernardo – este contando a história do Grande ABC antes de ser Grande ABC – seguem o caminho da digitalização.