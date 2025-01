Operação Subida desafoga trânsito no SAI

Em 2x8, a Operação Subida segue ativa no Sistema Anchieta-Imigrantes durante a noite desta quarta-feira (1º). De acordo com a Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo e a concessionária Ecovias, a medida desafogou o engarrafamento que marcou as rodovias nos últimos dias.

Em contrapartida, no momento, os motoristas quem saem do Guarujá a São Paulo encontram lentidão do km 5 ao km 0,1. A via apresenta alto fluxo de veículos.

A OPERAÇÃO

No esquema 2x8, a descida ao Litoral é feita pela pista Sul da Rodovia Anchieta. Já a subida da serra é feitas pelas pistas norte e sul da Imigrantes, assim como pela pista norte da Anchieta.