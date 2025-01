Guto Volpi espera renovar 60% do secretariado até março

O prefeito de Ribeirão Pires, Guto Volpi (PL), espera mudar em torno de 60% de seu secretariado até março. Em entrevista concedida ao Diario, Guto revelou que a mudança tem três objetivos: renovar o primeiro e segundo escalões, reforçar pastas que tiveram desempenho aquém do esperado e acomodar novos aliados, conquistados durante a eleição do ano passado.

Guto Volpi, o vice Rubens Fernandes (Republicanos) e os 17 vereadores eleitos foram empossados na manhã desta quarta-feira (1°) durante sessão solene realizada no Ribeirão Pires Futebol Clube.

Durante a cerimônia, Guto apresentou um vídeo de cerca de cinco minutos no qual elencou as realizações de seu primeiro mandato.

Agradecimentos

Durante discurso oficial, Guto Volpi enfatizou a importância da parceria entre os poderes Legislativo e Executivo na gestão municipal e destacou os desafios enfrentados pela cidade nos últimos anos. "Estamos aqui por uma escolha também de Deus. Pode ter certeza: a disputa de vocês não foi fácil. A do prefeito não é fácil. Mas há uma escolha democrática do povo e a de Deus. Essa honra nós precisamos dedicar a Ele, às suas famílias e aos eleitores que colocaram vocês aqui nesta oportunidade de fazer gestão até 2028”, afirmou, ressaltando a responsabilidade de cada um no desenvolvimento da cidade.



O prefeito também relembrou o papel fundamental da Câmara Municipal durante períodos críticos, como a pandemia da Covid-19, e agradeceu o apoio recebido desde 2020, quando começou a trabalhar em conjunto com os vereadores. “Foi uma Câmara, um Legislativo muito forte. Trabalhamos juntos porque eu estava com vocês também, para que essa cidade pudesse superar aquela crise e outros desafios que tivemos”, declarou.



Em tom reflexivo, Volpi compartilhou uma mensagem de fé e espiritualidade. “Se eu pudesse dar um conselho para este ano, é que Deus está em tudo, inclusive em você, o tempo todo. Não perca tempo, pois Ele está em você. Ele é você. Sua energia está em tudo: na natureza, nos animais, em nós.”



Ao encerrar, o prefeito reforçou o compromisso de trabalho conjunto entre os poderes para alcançar avanços significativos em Ribeirão Pires. Ele destacou os resultados conquistados ao longo de 2024 e sinalizou otimismo para os desafios de 2025. “Esse trabalho conjunto entre Legislativo e Executivo é fundamental. Que Deus abençoe a cada um de vocês e esse poder constituído para trabalhar juntos por uma Ribeirão Pires melhor”, concluiu.