Veja as condições do tráfego no Sistema Anchieta-Imigrantes neste feriado

A Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), atualizou as condições de tráfego nesta quarta-feira, 1° de janeiro, feriado de Ano-Novo.

Na Rodovia dos Imigrantes, sentido São Paulo, há registro de lentidão entre os quilômetros 59 e 53. Já na Via Anchieta, o fluxo segue normal em todos os trechos.

Neste feriado, está em operação o esquema 5x5, que organiza o tráfego no SAI para atender ao aumento da demanda. Nesse modelo, três pistas da Rodovia dos Imigrantes e duas pistas da Via Anchieta operam no sentido litoral, enquanto outras três pistas da Imigrantes e duas da Anchieta funcionam no sentido capital.

A Ecovias recomenda que os motoristas redobrem a atenção e planejem o retorno para evitar horários de maior movimento.