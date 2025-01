Pés no chão, olho no futuro

Neste 1º de janeiro, prefeitos das sete cidades do Grande ABC assumem seus mandatos – cinco deles pela primeira vez – enfrentando um cenário econômico que impõe desafios consideráveis. A inflação, o desemprego e a fragilidade das contas públicas pressionam gestores a equilibrarem projetos municipais promissores com a realidade fiscal. A vontade de implementar mudanças de imediato é compreensível, mas a história recente mostra que decisões apressadas podem comprometer os recursos a longo prazo e ampliar desigualdades. É necessário priorizar políticas que atendam às demandas urgentes da população sem ignorar a importância da sustentabilidade administrativa.

Uma ferramenta importante para os novos prefeitos, e também os reeleitos, nesse contexto é o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, que retoma força com a esperada reintegração de todos os municípios. O colegiado oferece a possibilidade de planejar ações conjuntas em áreas como mobilidade urbana, saúde, segurança e habitação, aumentando a eficiência na utilização dos recursos escassos. Além disso, facilita o diálogo com os governos estadual e federal, permitindo à região um protagonismo maior na busca por investimentos e apoio técnico. Aproveitar essa estrutura com inteligência será essencial para superar os impactos das crises recentes e buscar soluções de médio e longo prazo.

Os desafios são expressivos, mas a união e o planejamento criterioso podem transformar limitações em oportunidades. Os prefeitos das sete cidades do Grande ABC – Gilvan Junior, Marcelo Lima, Tite Campanella, Taka Yamauchi, Marcelo Oliveira, Guto Volpi e Akira Auriani – devem considerar as especificidades de cada cidade sem perder de vista o potencial de cooperação regional. O momento exige gestões transparentes, focadas na inclusão social e na eficiência administrativa. Que este início de mandato seja marcado pela capacidade de agir com ousadia responsável, garantindo que as expectativas da população sejam atendidas com equilíbrio e visão de futuro. Boa sorte a todos.