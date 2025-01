Cinco prefeitos do Grande ABC encerram mandatos e se despedem da população

Cinco prefeitos do Grande ABC entregarão o posto para seus sucessores nesta quarta-feira. Os chefes do Executivo usaram as redes sociais no último dia de mandato para se despedir da população, com a qual compartilharam uma jornada de ao menos quatro anos.

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PT), passará a cadeira para Gilvan Junior (PSDB) após dois mandatos consecutivos. Segundo o tucano, foi uma grande honra misturada com alegria, orgulho e paixão servir a cidade com tanta intensidade nos últimos oito anos.

“Normalmente as despedidas são tristes, mas a nossa, com a cara do andreense, é muito feliz. Afinal você (Santo André) está mais viva, mais bonita e bem cuidada. Voltou a ter “brilho nos olhos” e ser destaque positivo em todo o Brasil. A toda a nossa gente: muito obrigado pela compreensão, pelo carinho, pelo apoio, pela confiança e pela parceria de todos os momentos. Foi uma jornada inesquecível”, disse Paulo Serra.

Orlando Morando (sem partido) deixará a Prefeitura de São Bernardo após dois mandatos. Segundo o prefeito, foram oito anos intensos

dedicados à cidade, “com muito planejamento e trabalho no gabinete”.

“Levo comigo muitas lembranças especiais: o presente do Comandante Geral da PM pela parceria nesses anos, o título de “Prefeito Amigo da Criança”, e até o Guiness Book pelo recorde mundial de reciclagem de óleo. Deixo a Prefeitura com o coração cheio de boas memórias e o sentimento de dever cumprido. Obrigado por essa jornada incrível”, disse Morando.

Encerrando seu quarto mandato, José Auricchio Junior (PSD) deixará o comando do Executivo de São Caetano. O pessedista afirmou que durante todos os anos de governo sempre buscou transformar São Caetano cada vez mais em uma cidade para as pessoas, com saúde de qualidade, educação de primeira e segurança aliada à tecnologia, setor que é exemplo para toda a região.

Chegamos ao fim de 2024 e, com isso, ao fim do meu quarto mandato como prefeito desta cidade que eu amo tanto. Minha gratidão a todos que estiveram ao nosso lado nesta Administração, colaborando de alguma forma para o desenvolvimento de São Caetano”, destacou Auricchio.

José de Filippi Junior (PT), que estava pela quarta vez à frente da Prefeitura de Diadema, não conseguiu se reeleger no pleito deste ano. “Obrigado, Diadema. Foi uma grande honra poder trabalhar pelo município que tanto amo nesses últimos quatro anos. Com muito esforço colocamos a cidade no rumo certo, e torço para que o nosso povo receba sempre o melhor. Que 2025 seja um ano de muito amor e fé para todos os cidadãos diademenses. Obrigado pela confiança vocês. Levo Diadema no peito”, afirmou o petista.

Após um mandato de 2,6 anos, Penha Fumagalli (PSD) deixará o comando do Paço de Rio Grande da Serra. A pessedista assumiu a Prefeitura em julho de 2022, após o então chefe do Paço, Claudio Manoel de Melo, o Claudinho da Geladeira (PSDB, hoje no MDB), ter o mandato cassado.

“É triste deixar (a prefeitura), mas ao mesmo tempo é com sentimento de dever cumprido que entrego uma Rio Grande da Serra muito melhor do que peguei. Me dediquei muito à cidade. Nesse curto período que estive na Prefeitura, Rio Grande da Serra conseguiu diversos avanços, em especial na educação infantil e, como mãe e avó, digo que isso é uma realização que me deixa muito feliz”, afirmou.