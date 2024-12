Rio Grande terá primeira-dama à frente do Fundo Social após 20 anos

A próxima primeira-dama de Rio Grande da Serra, Leticia Auriani, assumirá em 2025 o Fundo Social de Solidariedade. A entidade está há 20 anos sem ter uma primeira-dama à frente. A esposa do próximo prefeito, Akira Auriani (PSB), terá o desafio de conciliar a presidência do Fundo com a chegada de Manu, que deve nascer no começo de janeiro.

Para Leticia, conciliar os dois desafios será único e inspirador. “Ser mãe me ensina diariamente sobre paciência, empatia e a importância de cuidar do outro. Valores que estarão presentes em cada decisão que eu tomar à frente do Fundo, pois a missão é cuidar das pessoas e esse cuidado inicia com os nossos”, pontuou.

A primeira-dama afirmou que o começo não será fácil, mas destacou que dedicação, organização e apoio de pessoas comprometidas farão a diferença no equilíbrio desses dois papéis tão importantes.

“Estamos já com alguns nomes que vão contribuir de forma eficaz para realização de futuros projetos. Inclusive, temos um grupo, o Mulheres em Movimento, que veio para somar. Quero mostrar que é possível ser mãe e ocupar espaços de liderança e, mais do que isso, espero ser exemplo para outras mulheres que também sonham em conciliar seus múltiplos papéis na sociedade.”



Leticia ressaltou que a cidade passa por diversos cenários delicados, com famílias em situação de vulnerabilidade, abaixo da linha da pobreza, passando fome e privação das necessidades básicas. “Essa realidade será nossa prioridade. Temos um olhar voltado também para as adolescentes e mulheres. Vamos buscar parcerias para ser um suporte no cuidado pessoal e promoção humana e social, contribuindo para melhores condições de vida”, disse.



Segundo a primeira-dama, assumir a presidência do Fundo Social é uma oportunidade de transformação social e responsabilidade. Afirmou, ainda, que vai atuar de forma próxima e humanitária, ouvindo as demandas da comunidade, bem como buscando soluções criativas e eficazes.



“Temos um legado a cumprir e grandes expectativas para contribuir de forma significativa na vida de cada munícipe de Rio Grande da Serra, fortalecendo parcerias e promovendo ações que realmente façam a diferença na vida das pessoas.”



O público feminino terá um olhar especial na próxima gestão do Fundo Social, tanto que Leticia tem como meta implementar, logo de início, o projeto Mãe Rio Grandense, onde as munícipes gestantes terão acompanhamento desde do pré-natal até os primeiros anos de vida da criança, com entrega de enxoval e promoção de ações para a primeira infância.



Outro objetivo é o atendimento humanizado da mulher, inclusive, com foco na capacitação. Segundo Letícia, é essencial que as moradoras da cidade sejam compreendidas e assistidas de maneira humanizada. Por isso, em parceria com as secretarias municipais, o Fundo vai auxiliar na promoção de ações que atendam as necessidades básicas desse público.



“Por meio de parcerias pretendemos realizar cursos de capacitação que contribuam para a promoção humana, social e geração de renda da população. Meu objetivo é que o Fundo Social seja um espaço de acolhimento, esperança e oportunidades reais para quem mais precisa”, pontuou.

ATENDIMENTO

Atualmente, entre os programas desenvolvido pela entidade estão: Padaria Artesanal; cursos de pães, doces, bolos, salgados, confeitaria e ovos de páscoa, com o objetivo de geração de renda; além de projetos sociais, como Campanha do Agasalho, e palestras de conscientização no Outubro Rosa e Novembro Azul, entre outros.

Também são desenvolvidos o Projeto Flor da Idade, no qual participam pessoas com mais de 60 anos e o Projeto Hot Dance , também voltado à terceira idade. Ambas as ações têm como objetivo promover autoestima, condicionamento físico, emagrecimento e bem-estar físico, social e mental.