O que os jovens da região esperam dos novos governos?

Hoje começa um ano atípico para muitos jovens do Grande ABC. Eles vivenciam um novo mandato de seus respectivos prefeitos, vencedores de eleições em que, muitos deles, votaram pela primeira vez. O Diário conversou com representantes das sete cidades para entender quais são as expectativas e necessidades dessa geração que construirá o futuro da região.

CULTURA E LAZER

A designer de unhas Beatriz Giyotoko, 24 anos, que mora no Jardim do Estádio, em Santo André, gosta das atrações promovidas no Paço, mas ressalta que sua expectativa, agora com o novo mandato de Gilvan Junior (PSDB), é que algumas delas sejam levadas também à periferia da cidade, onde, segundo ela, há uma população, especialmente de jovens, carente de cultura e lazer. “É importante ter mais lazer nos bairros da periferia, atividades culturais e esportivas, com mais estrutura e segurança. Precisamos nos deslocar até o Centro. Além da distância, consumir até uma água é caro demais. Precisa haver uma valorização da cidade como um todo”, afirma.

EDUCAÇÃO

Para Bianca Marques, 20, auxiliar de farmácia do bairro Conceição, em Diadema, a Educação é um dos principais investimentos. Ela acredita que o ensino de hoje vai diminuir a violência de amanhã e, mesmo não sendo eleitora do prefeito Taka Yamauchi (MDB), torce para que a Pasta seja um de seus pilares. “Acredito que, com a melhora e ampliação da Educação, o crime diminuirá no futuro, pois a criança receberá um investimento que começa lá debaixo. Ela vai crescer e se tornar um profissional, tendo menos impedimentos na vida”, conclui.

INFRAESTRUTURA

Joel Fernando Pereira dos Santos (foto), 18, morador da comunidade do Jardim Colina, em São Bernardo, acabou de encerrar o ensino médio e espera encontrar oportunidade de trabalho neste novo ciclo de sua vida, assim como também para a cidade em que vive. Apesar de sua difícil realidade, está otimista com a gestão de Marcelo Lima (Podemos). “Eu tenho esperança sim com o novo governo. Minha expectativa é de mais igualdade social. Passamos dificuldade e tenho a sensação que nós, da comunidade, somos esquecidos. Lá, as ruas não são asfaltadas e falta saneamento. Vivemos situação bem crítica”, diz.

MOBILIDADE

As necessidades dos jovens de Mauá e Rio Grande da Serra que conversaram com o Diário estão ligadas à mobilidade. Eles enfrentam dificuldade para se locomover, principalmente para outras cidades onde têm atividades. É o caso de Arthur Ali Salomão Neto, 20, morador de Mauá, que estudava e agora trabalha em São Paulo. “Espero que o Marcelo (Oliveira, do PT), nesse novo mandato, dê continuidade aos projetos que ele começou, como a obra da estação, porque estava precária e, para sair do Grande ABC, não tem como sem ônibus”, relata.

Jennifer Camily Santos da Silva, 20, estudante de técnico de enfermagem, de Rio Grande da Serra, compartilha a expectativa em relação ao prefeito Akira Auriani (Podemos). “Quero que aumente a quantidade de ônibus em fins de semana e feriados, pois nos bairros ele demora uma hora, dificultando as pessoas de saírem”, reclama ela, que precisa constantemente se locomover para cidades como Mauá e Santo André.

