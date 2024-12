EC S.Bernardo pretende surpreender na Copinha

A Copa São Paulo de Futebol Júnior é sempre lembrada por histórias marcantes, e o EC São Bernardo promete ser um destes casos na edição que começa na quinta-feira (2). O Cachorrão aposta no português Nuno Teixeira no comando dos garotos e no influenciador Isaac Xavier, com mais de 5 milhões de seguidores, no ataque da equipe. No entanto, o time do Grande ABC não quer se destacar apenas por fatos inusitados e, também, espera surpreender dentro de campo, em um grupo que terá ainda o tradicional Flamengo-RJ, um dos favoritos ao título.

Além do Rubro-Negro, o São Bernardo terá o Cruzeiro-PB e o Zumbi-AL como adversários na Chave 23. A equipe é mandante de uma sede, mas decidiu não mandar os jogos no Estádio do Baetão. Assim, todas as partidas do grupo serão no Estádio Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão, em Mogi das Cruzes.

Mesmo dividindo o grupo com um dos favoritos a levantar a taça, o elenco do Cachorrão não se deixa levar pela pressão. O goleiro Luan Victor, 20 anos, que vai para a terceira Copinha, reconhece o favoritismo adversário, mas diz que que esse é um momento a ser aproveitado.

“Ficamos felizes em cair na chave de um dos maiores do País. Querendo ou não, é um momento em que teremos muita visibilidade. Todos os olhos do Brasil estão voltados à Copinha, ainda mais em um grupo que conta com o Flamengo”, explica o atleta nascido em Salvador.

O treinador Nuno Teixeira também compartilhou suas impressões sobre o desafio de comandar o time na maior competição de base do Brasil, e afirmou que encara o trabalho no Alvinegro como uma ótima oportunidade de crescimento. “Conversamos com a diretoria e achei que seria realmente um bom projeto para eu abraçar nesta altura da minha carreira. Sabemos que é uma competição muito complicada, mas precisamos manter o espírito lá em cima”, comentou.

Sobre as expectativas do time, o técnico deixou claro que o objetivo inicial é avançar de fase, algo que, segundo ele, depende de vários fatores. “Estamos confiantes em passar do grupo. A partir daí, tudo depende dos chaveamentos e dos adversários. Como qualquer treinador, gostaria de fazer história aqui.

Para mim, seria incrível levar o clube à quarta fase, algo que nunca aconteceu antes. Mas sabemos que a dimensão da Copinha é sempre muito complicada”, afirmou. De acordo com o comandante, mesmo com a ansiedade para o confronto com o Flamengo, é preciso manter a mente dos atletas ligadas também nos embates contra os outros times do grupo.

Mesmo com a pressão da aproximação do campeonato, o clima entre os jogadores é leve. No treino acompanhado pela equipe do Diário, alguns jogadores finalizaram as atividades em uma brincadeira de ‘corredor polonês’. O goleiro Luan Victor garante que o sentimento é de otimismo e união. “Estamos confiantes. O grupo é muito forte e trabalhador. Sabemos que jogar a Copinha é sempre uma chance de mostrar nosso trabalho dentro do e impressionar quem é de fora”, disse.

As interações descontraídas entre os garotos também é apoiada pelo comandante Nuno Teixeira. “A palavra certa para nos definir no momento é ‘entusiasmados’. O clima precisa ser leve como esse. Claro, sempre com a responsabilidade máxima pensando em dar nosso melhor na competição”, completou o treinador.

O Cachorrão estreia no torneio no dia 5 de janeiro, contra o Zumbi-AL, às 14h45. Depois, volta ao Nogueirão no dia 8, diante do Cruzeiro-PB, e finaliza sua participação na fase de grupos com o duelo com o Flamengo, no dia 11.